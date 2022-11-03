Воспитательницы детского сада издевались над детьми — возбуждено уголовное дело

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На опубликованном видео видно, как женщины поднимают на малышей руку, толкают их и запирают в помещении.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel/photothek.de vi; 5-tv.ru

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Кадры, которые никого не могут оставить равнодушными, сняла помощница воспитательницы в одном из детских садов Татарстана.

Она пришла туда на подмену и сразу заметила, что ее коллеги в группе с двухлетними детьми больше похожи на жестоких надзирателей. Они поднимают на малышей руку, толкают их, запирают в помещении и практически всегда кричат на детей.

«Встань и возьми колготки!»

«Ты что стучишься? Здесь плаксы не нужны!»

Шокированные родители обратились в правоохранительные органы. Сообщается, что уже возбуждено уголовное дело.

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