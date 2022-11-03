Кадры, которые никого не могут оставить равнодушными, сняла помощница воспитательницы в одном из детских садов Татарстана.

Она пришла туда на подмену и сразу заметила, что ее коллеги в группе с двухлетними детьми больше похожи на жестоких надзирателей. Они поднимают на малышей руку, толкают их, запирают в помещении и практически всегда кричат на детей.

«Встань и возьми колготки!»

«Ты что стучишься? Здесь плаксы не нужны!»

Шокированные родители обратились в правоохранительные органы. Сообщается, что уже возбуждено уголовное дело.