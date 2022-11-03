Воспитательницы детского сада издевались над детьми — возбуждено уголовное дело
На опубликованном видео видно, как женщины поднимают на малышей руку, толкают их и запирают в помещении.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel/photothek.de vi; 5-tv.ru
Кадры, которые никого не могут оставить равнодушными, сняла помощница воспитательницы в одном из детских садов Татарстана.
Она пришла туда на подмену и сразу заметила, что ее коллеги в группе с двухлетними детьми больше похожи на жестоких надзирателей. Они поднимают на малышей руку, толкают их, запирают в помещении и практически всегда кричат на детей.
«Встань и возьми колготки!»
«Ты что стучишься? Здесь плаксы не нужны!»
Шокированные родители обратились в правоохранительные органы. Сообщается, что уже возбуждено уголовное дело.
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