Шутки в сторону: стало известно, будет ли вести Масляков-старший игры КВН
Ведущими полуфиналов и финала КВН станут Александр Масляков, Михаил Галустян, Вадим Галыгин, Валдис Пельш
Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев
Бессменный ведущий «Клуба веселых и находчивых» все реже стал вести телепередачу с февраля.
Стали известны имена ведущих, кому доверят вести КВН. Последние восемь месяцев Александр Масляков-старший, в связи с перенесенным коронавирусом, все реже выходит на сцену.
Так, в последний осенний месяц, зрителям покажут одну четвертую финала. Уже в эту субботу игру будет вести юморист Михаил Галустян, который обрел когда-то славу именно в составе одной из команд. Вторую игру одной четвертой финала проведет сам Масляков. Как пишет KP.RU, на съемках программы зал был очень рад видеть знаменитость и приветствовал 80-летнего ведущего стоя. Третью же игру доверили комику Вадиму Галыгину.
А далее телезрителей ожидают полуфиналы и финал. Решающие игры года будут проведут телеведущий Валдис Пельш и вновь Масляков-старший.
Александр Масляков является лицом КВН с 1964 года. В прошлом году в интервью ТАСС ведущий заявлял, что мысли об уходе давно крутятся в его голове. Правда, Масляков беспокоился, что все равно не сможет жить в стороне от своего детища, поэтому остается в проекте.
Замены ведущего КВН, начавшиеся с февраля, сильно перепугали публику. Тогда Масляков заболел коронавирусом. Знаменитость восстановился, но врачи все же рекомендовали избегать длительных перелетов из-за возможной повторной болезни. Поэтому летний сезон Масляков провел на даче в компании близких и родных.
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