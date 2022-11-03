Подруга Гузеевой рассказала о необычной черте ее характера: «Психоз у нее такой»

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 239

Подруга Ларисы Гузеевой Ирина Павлова рассказала о мании чистоты у телеведущей

Подруга Гузеевой рассказала о необычной черте ее характера: «Психоз у нее такой»

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Читайте нас в: Дзен Новости

Приятельница знаменитости рассказала о необычном визите в гости к актрисе.

Подруга Ларисы Гузеевой рассказала о странном поведении телеведущей в молодости. Оказалось, что знаменитость не только любит готовить для своей семьи, но и страдает манией чистоты.

Гузеева не только состоялась в профессии, но и смогла создать крепкую семью. Она успевает везде и всюду. И одиноких молодых людей и девушек свести, и своих домашних побаловать чем-нибудь вкусным. Ее кулинарные изыски то и дело хвалят родные. После готовки она, как хорошая хозяйка, стремится все прибрать. Но порой страсть к чистоте у телеведущей переходит все границы.

Как рассказала подруга Гузеевой Ирина Павлова, однажды она пришла в гости к знаменитости и ее маме Альбине Андреевне. На столе стояло песочное печенье, которое по обыкновению сильно крошится. Когда крошки падали на стол, Гузеева сразу вставала, брала тряпку и вытирала, а когда падали на пол, знаменитость хваталась за пылесос.

«Когда она сделала это десятый раз за 20 минут, Альбина взорвалась и рявкнула, чтобы она дала нам спокойно попить чай. Гузеева надулась, молча вышла из кухни», — вспомнила подруга в беседе с 7Дней.ru.

Подруга была немного удивлена поведению Гузеевой, но мама знаменитости сразу все объяснила и продолжила пить чай и есть печенье.

«„Психоз у нее такой“, — сказала Альбина и откусила печенье», — добавила Павлова.

К слову, маму Гузеева похоронила четыре года назад в возрасте 80 лет. Телеведущая тяжело переживала утрату родного человека. Чтобы справиться с депрессией, ей пришлось обращаться к нескольким психологам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как дочка Ларисы Гузеевой Ольга переживала подростковый период.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
61.62
0.19 60.92
-0.05
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 2 ноября

Последние новости

2:19
Жена шеф-повара Ивлева призналась в страшном: «Обнаружили онкологию»
1:56
В Севастополе владелец дельфинария выбросил переставших приносить доход афалин
1:33
Киркоров обматерил Боню в ответ на оскорбление из-за Наргиз: «Еще одна»
1:10
Подруга Гузеевой рассказала о необычной черте ее характера: «Психоз у нее такой»
0:53
Скандал в полиции Петербурга! Драка между сотрудниками в отделе попала на видео
0:36
Беременная внучка Гурченко потеряла ребенка: «Мне тяжело и плохо»

Сейчас читают

Жители Херсона смогут поменять бесплатное жилье на пособие
На кусок хлеба хватит: жене иноагента Пугачевой выдали в Израиле социальное пособие
Что понюхать, чтобы на душе стало легко: эфирные масла для здоровья и настроения
В Минобороны рассказали, где будут служить срочники осеннего призыва

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика