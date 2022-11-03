ВС РФ используют БПЛА «Сибирь-1» и «Грифон» в зоне проведения СВО — видео

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ВС РФ используют БПЛА «Сибирь-1» и «Грифон» в зоне проведения СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Антонюк; 5-tv.ru

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Специальная военная операция России

На аппаратах установлены специальные ретрансляторы, способные обеспечивать бесперебойную работу каналов передачи данных.

Связь между подразделениями, а также видеонаблюдение за территорией, подконтрольной ВСУ обеспечивают, в том числе и новые беспилотные аппараты российской армии.

Это «Сибирь-1» и «Грифон». Новые кадры применения БПЛА в зоне проведения СВО опубликовало Минобороны.

В ведомстве отметили, что на аппаратах установлены специальные ретрансляторы, способные обеспечивать бесперебойную работу каналов передачи данных. Особенно в труднодоступной местности, что в значительной степени повышает мобильность подразделений. А наличие купольной видеокамеры на такой технике позволяет точно и эффективно вычислять позиции противника.

Тема:
Специальная военная операция России
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