ВС РФ используют БПЛА «Сибирь-1» и «Грифон» в зоне проведения СВО

На аппаратах установлены специальные ретрансляторы, способные обеспечивать бесперебойную работу каналов передачи данных.

Связь между подразделениями, а также видеонаблюдение за территорией, подконтрольной ВСУ обеспечивают, в том числе и новые беспилотные аппараты российской армии.

Это «Сибирь-1» и «Грифон». Новые кадры применения БПЛА в зоне проведения СВО опубликовало Минобороны.

В ведомстве отметили, что на аппаратах установлены специальные ретрансляторы, способные обеспечивать бесперебойную работу каналов передачи данных. Особенно в труднодоступной местности, что в значительной степени повышает мобильность подразделений. А наличие купольной видеокамеры на такой технике позволяет точно и эффективно вычислять позиции противника.