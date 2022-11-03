«Обратный эффект»: косметолог назвала проблемные зоны на лицах селебрити

Доктор Мирзоева отметила у Агаты Муцениеце будущие брыли, у Анны Хилькевич — отеки из-за контурной пластики.

Желание быть эталоном красоты для себя и своих поклонников — одна из причин, которая часто заставляет звездных красавиц злоупотреблять процедурами красоты. Косметологи «читают» по лицам селебрити и точно знают, кто переборщил с филлерами и ботоксом, а кому было бы неплохо обратиться к бьюти-специалистам. Как сообщает KP.RU, дерматолог, косметолог Зайнаб Мирзоева рассмотрела снимки знаменитостей и назвала проблемные места на лицах известных красавиц.

АННА ХИЛЬКЕВИЧ, 36 лет

Звезда сериала «Универ. Новая общага» хорошо выглядит, но, по мнению эксперта, ей стоит вывести из-под глаз филлер, который придает отечность. Косметолог рекомендует уплотнить тонкую кожу лица препаратом на основе полимолочной кислоты и добавить объема в височную область. Это позволит гармонизировать черты и смягчить выступающий костный край.

АГАТА МУЦЕНИЕЦЕ, 33 года

Агата Муцениеце. Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

Экс-жена Павла Прилучного обладает утонченными чертами лица. Однако стали проявляться первые признаки опущения тканей и намечающиеся брыли. Косметолог порекомендовала курс липолитических коктейлей, чтобы расщепить жировые клетки и «облегчить» тяжелый овал лица. Для усиления полученного эффекта и улучшения качества кожи специалист считает, что Муцениеце стоит сделать аппаратный радиоволновой или ультразвуковой лифтинг лица в сочетании с коллагенотерапией. Комплексное воздействие уплотнит кожу и разгладит морщинки.

АНАСТАСИЯ РЕШЕТОВА, 26 лет

Анастасия Решетова. Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавазадзе

Бывшая избранница Тимати — миловидная девушка, у которой доктор Мирзоева определила гипертонус подбородочной мышцы и мышцы, поднимающей верхнюю губу. Решить эту эстетическую проблему можно ботулотоксином. Он расслабит напряженные мышцы и позволит гармонизировать пропорции. Также специалист считает, что Решетовой стоит скорректировать скошенный кончик носа при помощи филлеров и уменьшить объем губ. Это сделает улыбку более естественной.

АЛЕНА ВОДОНАЕВА, 40 лет

Алена Водонаева. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

По мнению доктора Мирзоевой, телеведущая явно не увлекается инъекциями, при этом выглядит очень эффектно и ухоженно. Однако явной проблемной зоной у Водонаевой является шея. Кожа выдает первые признаки возрастных изменений. Улучшить состояние кожных покровов и решить эстетическую задачу можно при помощи ботулотоксина, инъекций коллагена и гиалуроновой кислоты. Это повысит тонус и тургор кожи, придаст сияние, замедлит старение.

КАРИНА КРОСС, 30 лет

Карина Кросс. Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Видеоблогер, по оценке бьюти-эксперта, выглядит намного старше своего возраста. Основная причина — избыток филлеров. Чересчур объемные губы и неестественный подбородок не красят девушку. Зайнаб Мирзоева уверена, что лицо Карины Кросс выглядело бы более естественно, если бы филлеров было меньше.

ЮЛИЯ ВОЛКОВА, 37 лет

Юлия Волкова. Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Экс-солистка группы «Тату» обладала утонченными чертами лица. Но желание преобразиться изменило ситуацию не в лучшую сторону. Косметолог считает, что избыток филлеров, татуажа, ботокса пошли не на пользу певице.

Ранее 5-tv.ru писал, что пластический хирург дал несколько советов, как избавиться от «шеи индейки».