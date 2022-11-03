Учеными открыт новый гибридный вирус

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 399

Иммунолог Болибок рассказал об открытии учеными из Глазго нового вируса

Учеными открыт новый гибридный вирус

Фото: www.globallookpress.com / Jörg Horstmann

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Возможно, исследователи получат Нобелевскую премию или другую награду за достижения.

Вирусологами Глазго открыт новый гибридный вирус. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал иммунолог Владимир Болибок. По его словам, вирус гриппа А и респираторно-синцитиальный вирус человека (РСВ) в слиянии поражают более широкий спектр клеток и ускользают от иммунной системы. Гибрид проникает через дыхательные пути в легкие, вызывая более тяжелые инфекции. Эксперт отметил, что исследования могут серьезно повлиять на развитие медицины.

«Раз нашли эти частицы, то какие-то результаты будут получены в ходе исследований гриппа и респираторно-синцитиального вируса у человека. Если это все окажется правдой, скорее всего, мы увидим подтверждение у тех пациентов, которые переносят или погибли от так называемой гриппозно-вирусной пневмонии», — пояснил Болибок.

Он допустил, что иностранные коллеги могли обнаружить механизм развития недуга, который возникает даже несмотря на лечение. В частности, РСВ сам по себе обычный насморк. К слову, речь не идет о новой эпидемии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чем опасен детский вирус.

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