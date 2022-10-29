До летального исхода: врач рассказал о смертельной опасности детского вируса

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 1 556

Врач Татьяна Шарковская: стоит ли российским детям опасаться респираторно-синцитиального вируса

Фото, видео: www.globallookpress.com / Heline Vanbeselaere; 5-tv.ru

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Запад бьет тревогу из-за начала эпидемии респираторно-синцитиального вируса. Врач рассказал, чего стоит опасаться российским семьям.

Врачи в США и Великобритании бьют тревогу из-за вспышки респираторно-синцитиального вируса (РСВ). Заболевание все чаще становится причиной смерти детей в возрасте до пяти лет. Врач-иммунолог Татьяна Шарковская в беседе с 5-tv.ru рассказала, стоит ли российским семьям начинать переживать за здоровье своих детей.

Эксперт рассказала, что РСВ — это не находка Запада, в России смертельный вирус тоже распространен. Шарковская объяснила, что он представляет опасность для детей трех-пяти лет и может привести к летальному исходу детей до года. Причиной являются анатомические особенности детского организма.

«Это в первую очередь связано с анатомическими особенностями строения нижних дыхательных путей. У детей в этом возрасте очень мелкий диаметр бронхиол. В них есть просветы от двух миллиметров, и при любом воспалении вирусном возникает отек. Он сопровождается выпытом, который вызывает влажный кашель», — прокомментировала врач.

Татьяна Шарковская объяснила, что мелкий бронхиол забивается тягучей мокротой, и если ребенок старшего возраста способен откашляться, то детям до года этого не удается.

«Соответственно это приводит к дыхательной недостаточности с последующим летальным исходом, если вовремя не оказана помощь», — добавила врач.

Иммунолог отметила, что РСВ диагностируется достаточно сложно, но заразен также, как и любой другой респираторный вирус. По словам эксперта, причиной распространения могут являться скученность детей в образовательных учреждениях и малопроветриваемые помещения.

«В России, он известен давно, с того момента как развивается вирусология, и для нас это не новинка. Каждый год какой-то из респираторных вирусов имеет больший вес. Сейчас еще рано говорить, будет ли РСВ преобладать, потому что пока мы еще не видим подъема заболеваемости», — успокоила Шарковская.

В заключении врач добавила, что уникальной вакцины от РСВ нет, но есть меры и способы предосторожности. Шарковская рассказала, что важно закрывать поры с помощью специальных мазей для носа. Они не позволят вирусу проникнуть в слизистую, а затем в кровеносное русло.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что врач назвал признак рака, который может проявиться после горячего душа.

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