Депутат Госдумы Саралиев сообщил о возвращении 107 бойцов ВС РФ из плена
Обмен с украинской стороной прошел по формуле «107 на 107».
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ
Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев сообщил, что сегодня произошел обмен военнопленных с Украиной по формуле «107 на 107». Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Хвала Всевышнему! Забираем наших ребят домой», — написал Саралиев.
Ранее 5-tv.ru сообщал о возвращении 50 военнослужащих ВС РФ из украинского плена.
Вооруженные силы РФ начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины с 10 октября. Тогда взрывы прогремели в Киеве и других городах. Некоторые населенные пункты были обесточены и остались без водоснабжения.
В тот же день президент РФ Владимир Путин сказал во время заседания Совбеза, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. Среди прочего речь шла о происшествии на Крымском мосту. Российский лидер подчеркнул, что эти действия Киева ставят его в один ряд с «одиозными» террористическими группировками.
Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса 24 февраля. О ее старте объявил Владимир Путин. Он подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Киев отверг попытки дипломатического урегулирования конфликта, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
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