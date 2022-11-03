Депутат Госдумы Саралиев сообщил о возвращении 107 бойцов ВС РФ из плена

|
Лев Пророков
Лев Пророков 20

Обмен с украинской стороной прошел по формуле «107 на 107».

Депутат Госдумы Саралиев сообщил о возвращении 107 бойцов ВС РФ из плена

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Специальная военная операция России

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев сообщил, что сегодня произошел обмен военнопленных с Украиной по формуле «107 на 107». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Хвала Всевышнему! Забираем наших ребят домой», — написал Саралиев.

Ранее 5-tv.ru сообщал о возвращении 50 военнослужащих ВС РФ из украинского плена.

Вооруженные силы РФ начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины с 10 октября. Тогда взрывы прогремели в Киеве и других городах. Некоторые населенные пункты были обесточены и остались без водоснабжения.

В тот же день президент РФ Владимир Путин сказал во время заседания Совбеза, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. Среди прочего речь шла о происшествии на Крымском мосту. Российский лидер подчеркнул, что эти действия Киева ставят его в один ряд с «одиозными» террористическими группировками.

Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса 24 февраля. О ее старте объявил Владимир Путин. Он подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Киев отверг попытки дипломатического урегулирования конфликта, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Тема:
Специальная военная операция России
3 нояб
ВС РФ отразили атаки двух рот иностранных наемников в ЛНР
3 нояб
Спасти голодающих — политолог объяснил решение РФ возобновить зерновую сделку
3 нояб
«Кинжальный удар»: Британия заявила о переброске истребителей ВСК РФ в Белоруссию
3 нояб
Пригожин об отъезде Ахеджаковой из РФ: «До свидания»
3 нояб
Саперы ЛНР разминируют до десяти гектаров территории в день
3 нояб
ВС РФ нанесли серию ударов по объектам в Кривом Роге, Николаеве и Харькове
3 нояб
ВС РФ используют БПЛА «Сибирь-1» и «Грифон» в зоне проведения СВО — видео
3 нояб
Система ПВО сработала в Мелитополе ранним утром
3 нояб
Ударные Ка-52 разносят укрепрайоны противника: лучшее видео из зоны СВО за день
2 нояб
Мобилизованных из Тулы отправили в зону СВО
-2° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
61.62
0.19 60.92
-0.05
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 3 ноября

Последние новости

17:41
Теперь пять миллионов: на тяжелобольную Алису Аршавину снова подали в суд
17:29
Депутат Госдумы Саралиев сообщил о возвращении 107 бойцов ВС РФ из плена
17:19
«Искренне каюсь»: виновного в смертельном ДТП в центре Москвы доставили в суд
17:18
«Я их благословил»: хозяин дельфинариума безразличен к судьбе животных
17:07
Буксуют все: первый снегопад в Хабаровске привел к дорожному коллапсу
16:58
Какая разница? Кучера прокомментировал союз Прилучного и Брутян

Сейчас читают

Пермский людоед сможет путешествовать по России
Шоу больше не будет: декорации студий "Пусть говорят" и "На самом деле" разобрали и пустили на дрова
В редакцию "Российской газеты" пришло письмо, а в нем две пятитысячные купюры. Корреспондент "РГ" тут же выехал к его автору
Ирина Ортман — о любви, Родине, творчестве SHAMAN'а и вере в предсказания

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика