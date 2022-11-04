Врачебная ошибка: актриса Шэрон Стоун тяжело больна

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 314

У 64-летней актрисы Шэрон Стоун обнаружили опухоль

Врачебная ошибка: актриса Шэрон Стоун тяжело больна

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Faye Sadou

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Одна из самых красивых женщин США оказалась в непростой ситуации. Поклонники не находят себе места.

Американская актриса Шэрон Стоун, известная по роли Кэтрин Траммел в фильме «Основной инстинкт», рассказала о врачебной ошибке, жертвой которой она стала.

Как сообщило издание KP.RU, Стоун обратилась к врачам, когда ее самочувствие ухудшилось. Медики осмотрели звезду, но не нашли ничего странного и отправили домой. Через некоторое время боли только усиливались, тогда Стоун пришлось пойти к другим специалистам. Они и обнаружили большую фиброзную опухоль в ее организме.

Теперь актриса готовится к хирургическому вмешательству. Поклонники беспокоятся за нее, на врачах лежит большая ответственность. Особенно эта проблема актуальна с эстетической точки зрения. Всем известна исключительная красота Шэрон Стоун, очень не хочется терять потрясающие внешние данные из-за операции.

Стоит отметить, что сама актриса долгое время не верила в собственную привлекательность. Еще в молодости с ней желали сотрудничать модные дома из Парижа и Милана, однако звезда не согласилась ни на одно предложение.

Актриса прославилась благодаря фильму «Ответственный момент», за который была удостоена звания «лучшей актрисы». Дивная красота и безупречная актерская игра покорили множество сердец. Однако за блистательный успех Стоун заплатила высокую цену.

Имея блестящую карьеру, артистка лишена куда большего счастья — детей. Девять раз она пыталась выносить ребенка, но все безрезультатно. В конце концов звезда решилась на усыновление. Теперь ее сердце наполняет любовь трех замечательных сыновей.

«Материнство далось мне нелегко, но мои ангелочки подарили мне свою любовь. Я так благодарна, что мои мальчики выбрали меня своей мамой», — приводит издание слова красотки.

Многие представительницы шоу-бизнеса могут похвастаться эффектной внешностью. Правда, иногда прелестный облик достигается посредством хирургического вмешательства. Ранее 5-tv.ru сообщал, какие пластические операции делала певица Ольга Бузова.

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