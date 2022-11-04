Основательно поработала: какие пластические операции делала Ольга Бузова

Телеведущая и певица всегда утверждала — ее внешность прекрасна от природы. Однако пластический хирург не уверен в этом.

Ольга Бузова гордится своей естественной красотой и признается — она никогда не обращалась к пластическим хирургам. Якобы то, как она выглядит в 36 лет, — заслуга родителей, правильного питания и усердных тренировок в спортзале. Но пластический хирург Александр Вдовин призвал поклонников слепо не доверять словам певицы. Ведь над ее внешностью за годы популярности поработало немало специалистов.

Хирург сравнил внешность Бузовой сейчас и 18 лет назад, когда она только пришла на скандальный телепроект «Дом-2». Врач отметил изменение формы носа певицы. При этом, по словам специалиста, знаменитость сделала ринопластику еще в начале карьеры. Подобные операции стоят от 250 тысяч рублей.

Кроме того, Бузова изменила форму щек и скул, и скорректировала слизистую с последующей аугментацией филерами. Если приглядеться к лицу артистки под скулами можно заметить впадины, указывающие на последствия удаления комков Биша, уверен специалист.

«Процедуры могут стоить от 45 тысяч рублей за инъекции по каждой позиции. Цена удаления комков Биша и коррекции слизистой от 100 тысяч и выше», — рассказал хирург Telegram-каналу «Звездач».

Так Ольга Бузова выглядела около 15 лет назад. Фото: www.globallookpress.com / Anton Kuzyakin

Также Бузова оказалась недовольна и губами. Вдовин убежден — певица регулярно увеличивает их. А гладкая кожа на лице — это не только результат правильного питания и спорта.

«Бузова вылечила кожу лица с помощью таких аппаратных методик, как лазерные шлифовки кожи, возможно, RF-лифтинг. Цена процедур стартует от 125 тысяч рублей», — добавил эксперт.

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