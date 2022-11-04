ВС РФ уничтожили дроном-камикадзе «Ланцет» военный катер ВСУ в акватории Днепра

Российские военнослужащие уничтожили украинский военный катер в акватории Днепра дроном-камикадзе «Ланцет». Момент ликвидации попал на видео, его опубликовало агентство РИА Новости.

На кадрах заметно, как модернизированный дрон-камикадзе точно попадает в катер ВМC Украины, после удара военное судно начинает дымиться. Видео снималось с разведывательного беспилотника.

К слову, барражирующий боеприпас «Ланцет» создан компанией Zala Aero (входит в концерн «Калашников» — прим. ред.). У базовой модели два крестообразных крыла и сигарообразный фюзеляж. Известно, что она способна нести боевую часть весом в три килограмма. Максимальна скорость дрона — 110 километров в час, а дальность действия целых 40 километров.

Стоит отметить, что модернизированный «Ланцет» имеет новейшую аэродинамику. Это большое X-образное крыло и X-образное хвостовое оперение. Помимо этого увеличен вес боевой части — пять килограммов. Также теперь увеличен радиус действия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ПВО Украины полностью доказала свою беспомощность.