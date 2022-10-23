Возмездие. Вторая неделя: ПВО Украины полностью доказала свою беспомощность

Эксперты отмечают, что энергосистема Незалежной еще не потеряла свою живучесть, однако Киев кричит об обратном, чтобы опять выбить деньги и помощь Запада.

У Минобороны стало традицией размещать чуть ли не ежедневно ролики с кадрами применения дронов типа «Ланцет». Их легко отличить из-за характерного Х- образного оперения. Как и прообраз — хирургический обоюдоострый инструмент, летающий «Ланцет» колет точно в цель, не оставляя шансов ни пушке, ни установке ПВО, ни даже танку.

Корреспонденты с мест говорят, в зону специальной военной операции (СВО) завезли сотни «Ланцетов». И это новый этап применения дронов в спецоперации.

В первые месяцы у Киева было очевидное преимущество в оснащении беспилотниками. Одна Турция поставила крупную партию ударных «байрактаров». Однако, постепенно современные российские системы ПВО закатили звезду Bayraktar. Их начали сбивать пачками. Так что сейчас, если такие беспилотники и применяются, то очень осторожно, чаще всего для разведки с очень приличной дистанции.

В разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, Сергей Пашинский, глава ассоциации оборонных предприятий Украины прямо заявил — в турецких изделиях больше пиара и коррупции, чем реальной пользы.

«Я лично был против, потому что они уязвимы против ПВО сильно. И первая неделя войны, вы должны понимать, что у нас было много Bayraktar, и они за неделю их всех посбивали», — подчеркнул Пашинский.

Bayraktar, а мы говорим про самую ходовую модель ТB2, это крупный ударный БПЛА. Эффективный при определенных условиях. И очень дорогой. В России есть аналог — ударный беспилотник «Иноходец», или как его выставляют в экспортном варианте — «Орион». Он даже мощнее и может сам сбивать те же байрактары, но в серию к началу СВО его запустить не удалось.

И вот на этой неделе, мир узнал, что у России есть в наличии большое количество других беспилотников. Принципиально другого типа — «Герань-2». Они не парят подобно гордым орлам, как Bayraktar или «Орионы» в воздухе, а назойливо жужжа, за что их даже прозвали «летающими мопедами» упрямо летят к своей цели с одной единственной задачей — уничтожить. При этом их просто не замечает ПВО! Локаторы путают их с птицами.

Кому-то они напомнили другой барражирующий российский боеприпас — КУБ БЛА, но только на максималках, как старший брат по отношению к младшему. Но так как российское министерство обороны хранит упорное молчание по поводу «Гераней». То на западе уверены, что это — точная копия иранского беспилотника Shahed, модели 136. И даже в названии русского дрона видится анаграмма «Герань» — Тегеран. При том, что Иран и Россия официально отрицают поставки техники. Но это же не значит, что не было обмена технологиями.

Как бы то ни было, «Герани» на этой неделе в прямом смысле слова наделали шума на Украине. Удары по объектам энергетики и узлам связи продолжились. И не только беспилотниками, но и высокоточными ракетами. И на вторую неделю появился видимый эффект, Киев распорядился погрузить страну во тьму. Это ради пиара или эффект действительно достигнут — разбирался Роман Польшаков.

Жжужания, наводящие ужас, прилетающие точно в цель газонокосилки. Это прилет «Герани» по подстанциям в Киеве в начале недели. А вот уже Николаев спустя два дня. Вторую неделю «Герани» поражают объекты военного управления, связи и энергетики Украины. Туда же летят и крылатые ракеты. Поражены подстанции по всей Украине — в Киевской, Львовской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской областях. Один из последних ударов по Криворожской ТЭС. А в Киеве твердят, что теперь-то у России ракеты кончились совсем. И так каждый день, вторую неделю подряд.

«Жителей надо как-то успокаивать. Их пытаются успокаивать тем, что у России не осталось ракет и вот-вот, и вот-вот они закончатся. И закончатся беспилотники. Но на самом деле это не более, чем вранье, чтобы снизить уровень паники и беспокойства», — отмечает политолог Алексей Ярошенко.

А беспокоиться жителям есть о чем. ПВО Украины бессильно как против ракет, так и против «Герани». Вот ракета пролетает мимо БПЛА, и тот спокойно поражает цель.

«Пытаются сбивать лишь отдельные объекты непосредственно в районе Киева и еще каких-то важных стратегических центров. Эффективность может быть 10% не больше украинской ПВО», — прокомментировал директор музея ПВО, военный историк Юрий Кнутов.

Что говорить об эффективности если даже в столице система противовоздушной обороны (ПВО) теперь выглядит вот так. Но если и попадали, то просто сбивали с курса. Одна из «Гераней» после такого ПВО попала в жилой дом, вместо безлюдного промышленного объекта.

И сколько бы ни храбрились официальные лица, руки опускаются, кажется, уже даже у президента.

«Мы видели, как полицейские пытались стрелять в беспилотники, чтобы сбить их. Украина способна защитить себя от этой угрозы?»

«Мы готовы бороться…» — глубоко вздохнув, ответил Зеленский.

Жители Киева поняли, что никакого купола над городом нет. А те самые дешевые мопеды, оказались эффективнее распиаренных Bayraktar, на которые так рассчитывали и в честь которых называли детей. Только за первые три месяца СВО российские военные сбили 90 Bayraktar.

«Нас пугали Bayraktar, Bayraktar. Оказалось — одна из простейших аэродинамических целей наших. Летит прямолинейно, с одинаковой скоростью, на определенной высоте. Поэтому для нас это самая простая цель», — прокомментировал начальник расчета ЗРК «ТОР» ВС РФ Андрей.

«Герань» — в десятки раз дешевле. Скорость — выше. Вес боевой части — 50 килограммов. Высота полета от 60 до 4000 метров, дальность — до 2,5 тысяч километров. При мощности двигателя, всего в 50 лошадиных сил. А главный плюс — они практически незаметны для ПВО.

«Изготавливается либо из композитных материалов, либо даже из дерева. Дерево так же пропускает радиолучи. Например, винт изготавливается из дерева», — поясняет Юрий Кнутов.

«Вопрос незаметности, как в радиолокационных лучах, так и тепловых лучах ставился в качестве основного приоритета при создании комплекса», — отмечает военный аналитик Алексей Леонков.

И вот результат двух недель возмездия. Спутниковые снимки Украины ночью. Так она выглядела — 3 февраля. Так — на этой неделе — свет только в крупных городах. И то не всегда. В Киеве повсеместный мрак. Местные телеканалы выходят в эфир при свечах. Что странно — энергию на работу камер и передатчиков нашли. Чтобы якобы снизить нагрузку на электросети, Зеленский из залитого светом кабинета — призывает жителей тотально экономить. Выпускает памятку, когда можно включать утюги и чайники. Говорят, что в стране 40% всей энергетической инфраструктуры уничтожено. Что тоже странно.

«Наверное речь идет о 15-20-25%. И то надо понимать. Живучесть осталась», — поясняет заведующий лабораторией проблем энергосбережения ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» Евгений Гашо.

Но власти все равно нагнетают, «Укрэнерго» объявляет о веерных отключениях. В Полтаве обещают ввести патрулирование улиц, чтобы изобличить злодеев, что включают свет. Блэкаут — главное слово последних дней. Вот вездесущий Арестович говорит — всего-то надо пережить зиму без воды, света и тепла.

«Ну, померзнем, посилим, водичку поносим в ведрах, в бутылочках. И еще не будем дома, будем создавать палатки со свечками внутри, чтобы потеплее», — заявляет советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

В энергосистеме Украины, по словам экспертов — есть резерв. Она строилась в советское время с большим запасом мощности, на случай как раз боевых действий. И сейчас этот резерв точно задействован, правда, люди этого почему-то не замечают. Видимо, все идет в другом направлении.

«Есть два питающих трансформатора, то один резервный. Соответственно, выводя один из строя, мы имеем возможность переключить нагрузку на второй и с него запитывать потребителей. Восстанавливая, энергетики смотрят, кому дать в первую очередь. Кто приоритетом является — это вопрос решения руководства области и страны. Кто приоритет, туда и направляется», — добавляет Евгений Гашо.

Скорее всего — в оборонку. Или просто в пиар. Киеву же нужно выбить слезу, деньги и дополнительное вооружение у Запада. Только вот не всю страну о спектакле предупредили в ту самую ночь, когда Киев транслировал на весь мир тьму, в Днепре, где днем также прилетали «Герани» было ярко.