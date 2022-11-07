Восьмилетняя дочь Тимати упала с доски для серфинга в океан на Мальдивах

Дочь рэпера Тимура Юнусова, известного как Тимати, и модели Алены Шишковой упала с доски для серфинга в океан во время отдыха на Мальдивах. Ради справедливости стоит сказать, что восьмилетняя Алиса упала много, очень много раз, пытаясь поймать волну. Девочка очень умело держится на доске, но крутые гребни океана не сравнятся с симуляторами в Москве, они непредсказуемы, отработка навыка требует сил и терпения. Видео с падением наследницы Тимати подписчики могли увидеть в сториз его Instagram*.

Тимати с дочкой, мамой Симоной Юнусовой, своей девушкой Валентиной Ивановой и сыном от Анастасии Решетовой Ратмиром отдыхает на живописных островах. Собрав большую компанию, артист отправился в серф-лагерь, где совершенствует собственное мастерство и тренирует Алису. Маленький Ратмир пока не готов к таким испытаниям, а вот старшая наследница — вполне. Ее папа с большим энтузиазмом обучает одному из своих хобби.

Алиса и Симона Юнусова много времени проводят вместе. У поклонников порой возникает ощущение, что Шишкова вообще отдала девочку на воспитание властной бабушке. Сама в это время занимается карьерой, а оставшись наедине с девочкой, терпит абсолютное непослушание и неуважение. Дочь может резко и даже грубо ответить родительнице, чего не позволяет себе при Симоне. Решетова, мама младшего ребенка Тимати, оказалась менее податливой в этом вопросе.

Модель сразу определила себя ответственной за мальчика и дала понять, что готова разве что к ненавязчивым советам, не более. Будь она не такой настойчивой, говорит, Тимати давно бы забрал мальчика к себе. Рэпер обожает сына и готов каждый день проводить с ним, но модель требует равноценного участия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мама Тимати ответила на претензии несостоявшейся невестки относительно воспитания ребенка.

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