Бульварная няня: мать Тимати метко ответила на жалобы экс-невестки о воспитании

Симона Юнусова опубликовала видео, на котором малыш Ратмир читает выученное с ней стихотворение.

Мать Тимати метко ответила на жалобы бывшей невестки и продемонстрировала, как нужно правильно воспитывать внука Ратмира.

В недавнем интервью Анастасия Решетова рассказала, что мать Тимати Симона не особо участвует в жизни внука. Но модель призналась, что сама сразу после рождения сына обозначила «почти-свекрови», что решения касаемо малыша принимать будет сама и никаких советов слушать не собирается. Возможно, сказала Решетова, Симона больше участвовала бы в воспитании сына, если бы ей позволили.

«Я поначалу, когда Ратик родился, сразу подчеркнула, что я хочу быть вовлеченной в процесс воспитания и самой принимать решения без огромного количества подсказок. И я думаю, она была бы не против, если бы я позволила», — призналась модель.

Но Симоне Юнусовой есть что ответить. Мама рэпера полностью занимается воспитанием его старшей дочери от модели Алены Шишковой. Бабушка и внучка неразлучны и, судя по многочисленным талантам и жизнерадостности Алисы, Симона в воспитании девочки преуспела.

Она опубликовала в своем личном блоге видео, на котором маленький Ратмир читает стихи про некую «бульварную няню». Тем самым мама Тимати дала четко понять, что проблема не в ней, а в обучении детей она толк знает.

Между Решетовой и мамой Тимати всегда были напряженные отношения. Но к отцу ребенка у модели нет претензий, только уж очень хочет Тимати приватизировать сына.

«Он никогда ребенка не отпустит, это будет очередная драма. Я понимаю, что мне придется несладко. Хочет с Ратиком быть постоянно. Он бы был рад, если бы я ему полностью его отдала, но я не дам», — рассказала Анастасия Решетова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Решетова рассказала о смене вероисповедания.

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