Бульварная няня: мать Тимати метко ответила на жалобы экс-невестки о воспитании

|
Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 78

Решетова рассказала, что не позволила матери Тимати Симоне участвовать в воспитании внука

Фото, видео: Instagram* / simona280; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Симона Юнусова опубликовала видео, на котором малыш Ратмир читает выученное с ней стихотворение.

Мать Тимати метко ответила на жалобы бывшей невестки и продемонстрировала, как нужно правильно воспитывать внука Ратмира.

В недавнем интервью Анастасия Решетова рассказала, что мать Тимати Симона не особо участвует в жизни внука. Но модель призналась, что сама сразу после рождения сына обозначила «почти-свекрови», что решения касаемо малыша принимать будет сама и никаких советов слушать не собирается. Возможно, сказала Решетова, Симона больше участвовала бы в воспитании сына, если бы ей позволили.

«Я поначалу, когда Ратик родился, сразу подчеркнула, что я хочу быть вовлеченной в процесс воспитания и самой принимать решения без огромного количества подсказок. И я думаю, она была бы не против, если бы я позволила», — призналась модель.

Но Симоне Юнусовой есть что ответить. Мама рэпера полностью занимается воспитанием его старшей дочери от модели Алены Шишковой. Бабушка и внучка неразлучны и, судя по многочисленным талантам и жизнерадостности Алисы, Симона в воспитании девочки преуспела.

Она опубликовала в своем личном блоге видео, на котором маленький Ратмир читает стихи про некую «бульварную няню». Тем самым мама Тимати дала четко понять, что проблема не в ней, а в обучении детей она толк знает.

Между Решетовой и мамой Тимати всегда были напряженные отношения. Но к отцу ребенка у модели нет претензий, только уж очень хочет Тимати приватизировать сына.

«Он никогда ребенка не отпустит, это будет очередная драма. Я понимаю, что мне придется несладко. Хочет с Ратиком быть постоянно. Он бы был рад, если бы я ему полностью его отдала, но я не дам», — рассказала Анастасия Решетова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Решетова рассказала о смене вероисповедания.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+1° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
61.43
-0.19 60.97
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 2 ноября

Последние новости

14:08
Ситуация хаоса: экономика Евросоюза без РФ неконкурентоспособна
13:57
Корейское обострение: КНДР заявила о запуске десяти ракет
13:44
Бульварная няня: мать Тимати метко ответила на жалобы экс-невестки о воспитании
13:34
Россия получила гарантии безопасности от Украины и возобновила зерновую сделку
13:32
Суд заочно арестовал украинку, обвиняемую в убийстве Дарьи Дугиной
13:21
Порок на экспорт: почему в России так популярны сериалы про наркотики и эскорт

Сейчас читают

Жители Херсона смогут поменять бесплатное жилье на пособие
На кусок хлеба хватит: жене иноагента Пугачевой выдали в Израиле социальное пособие
Что понюхать, чтобы на душе стало легко: эфирные масла для здоровья и настроения
В Минобороны рассказали, где будут служить срочники осеннего призыва

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика