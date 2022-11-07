На Ямале олени получили специальные «электронные паспорта»

На Ямале оленям начали выдавать электронные паспорта. Полностью отечественная разработка позволяет специалистам за доли секунды получить всю информацию по животному и его хозяину. При этом сканер одновременно охватывает до пятисот меток.

Новейшая система учета упрощает работу оленеводов и ветеринаров. Владислав Тамошаускас все объяснит.

Словно с конвейера один за другим сходят чипированные олени — на ухе каждого висит RFID-метка. Это настоящий электронный паспорт. Чтобы прочитать документ, ветеринару нужно лишь на секунду направить в сторону животного специальный сканер.

«Мы понимаем, какая бирка на ухе оленя, кто владелец, номер индивидуальный. Формируется карточка электронная на животное», — рассказал главный специалист-эксперт службы ветеринарии Ямало-Ненецкого автономного округа Денис Барковец.

Прибор способен одновременно обрабатывать до пятисот меток в секунду, при этом подходить близко к животным не придется — сканировать стадо можно на расстоянии до 3-х метров.

«Бирка на ухе животного подтверждает, что оленевод выполнил все требования, необходимые для того, чтобы животное зашло на убойный комплекс. То есть оно получило вакцину против сибирской язвы. И оно получило индивидуальный номер и учтено в электронной системе базы данных», — сообщил Борковец.

Сегодня на Ямале находится на выпасе самое большое в мире поголовье северных оленей — 630 тысяч особей. Еще недавно ветеринары считали всех «по головам» — а сделать это в корале, специальном загоне, среди беснующихся животных невероятно сложно. На бирке каждого оленя нужно было посмотреть номер и записать в учетную тетрадь.

«Писанины очень много было. А сейчас все через компьютер, через „Пленор“ мы спокойно делаем всю отчетность», — поделился оленевод Владимир Алексеев.

RFID-метки — полностью отечественная разработка. Систему учета впервые применили на Ямале — в этом году приборами пометят более 30 тысяч оленей.

«Ранее применялась в складском учете. Человек идет и считывает на больших полках и стеллажах продукцию. Вот это все переходит в животноводство», — рассказал руководитель службы ветеринарии ЯНАО Евгений Попов.

Внедрение системы позволит не только отслеживать информацию о здоровье животных, их владельцах и перемещениях, но и контролировать количество и качество поголовья.

«Улучшится продуктивность животных, когда мы увидим благодаря чипу, что у этого животного были хорошие родители, само животное, сам олень, тоже упитанный, например, он здоровый — соответственно, у него будет здоровое, упитанное потомство. Вот его мы отбираем и оставляем для продолжения работы в стаде», — сообщил директор Ямальской опытной станции Тюменского научного центра Максим Максимчик.

Полностью перейти на новые бирки и электронную систему учета на территории всего округа планируют до конца 2023 года.