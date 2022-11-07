Егор Кончаловский снимет документальный фильм о защитниках Донбасса

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 275

Знаменитый режиссер посетил республику и поделился творческим замыслом с ее главой Денисом Пушилиным.

Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; Telegram / pushilindenis; 5-tv.ru

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Режиссер Егор Кончаловский намерен снять документальный фильм о Донбассе и его защитниках. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин после встречи со знаменитым кинодеятелем.

«Встретился сегодня с режиссером Егором Кончаловским, а также журналистом, продюсером Юрием Душиным. Они собираются снять документальный фильм о Донбассе и его защитниках. Нужное дело», — написал глава ДНР в своем Telegram-канале.

Также Пушилин опубликовал видео встречи с режиссером и продюсером будущего фильма. На ней Кончаловский отметил, что идею подсказал именно Душин, который все восемь лет конфликта в Донбассе регулярно ездил туда и накопил архив видеозаписей.

«Возникла идея смонтировать. Потом материал отсмотрели — он репортажный, в картинку не складывается… Надо прочувствовать, создать основу», — поделился режиссер.

Кончаловский также отметил совершенно другое, по его словам, качество общения между людьми, которое он ощутил в беседах с воинами и жителями Донбасса, и которого уже давно нет в Москве.

«День прошел, ты прощаешься с человеком, обнимаешься, а потом через две недели снова встречаешься, и уже как будто полжизни знаешь. Другая степень взаимодействия человеческого», — отметил Кончаловский.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Галанин и его группа «СерьГа» создали песню и клип «Будем жить» о стойкости и мужестве населения Донбасса.

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