Скончался один из первых знатоков «Что? Где? Когда?» Сергей Ершов

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 11 168

Выдающийся журналист был известен как знаток поколения 70-х.

Скончался один из первых знатоков «Что? Где? Когда?» Сергей Ершов

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После серьезного заболевания скончался Сергей Ершов. Он был одним из первых знатоков телеигры «Что? Где? Когда?». Информация о его смерти появилась в Telegram-канале клуба.

«4 ноября после тяжелой болезни ушел из жизни один из первых знатоков телеклуба „Что? Где? Когда?“ Сергей Ершов», — указано в сообщении.

Впервые Ершов появился в телеигре 24 декабря 1977 года. Он быстро набрал популярность и сейчас известен как знаток поколения 70-х годов. В начале нулевых умник участвовал в игре XXI века, а в 2010 году сыграл в сборной разных поколений знатоков.

К слову, телеигра «Что? Где? Когда?» впервые вышла в 1975 году. Телезрители смогли лицезреть выпуск 4 сентября. Программа до сих пор выходит на федеральном канале. В ней всегда принимают участие две команды — на одной стороне телезрители, на другой — знатоки. Если вторые дают правильный ответ, то получают очко в свою пользу, а если неправильно, то балл засчитывается телезрителям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что основатель «Ласкового мая» умер в Оренбурге.

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