На Крымском мосту начался ремонт нового пролета после теракта

На Крымском мосту начали монтировать новый пролет. Из-за этого сегодня до 16:00 будет ограничено движение автотранспорта. Огромную металлоконструкцию весом больше 300 тонн собрали из блоков на специальной площадке, а затем поместили на многоколесный самоходный модуль.

В полном объеме автомобильное движение по мосту обещают запустить в декабре. А на время ремонта власти призвали водителей воздержаться от поездок на Кубань, или воспользоваться альтернативным маршрутом по новым регионам России — через Херсонскую и Запорожскую области и республики Донбасса.