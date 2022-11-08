На Крымском мосту начался ремонт нового пролета после теракта

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Жертвами трагедии, которую устроили украинские боевики при поддержке Запада, стали сразу несколько человек.

Фото, видео: Пресс-служба ФДА "Росавтодор" / ТАСС; 5-tv.ru

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На Крымском мосту начали монтировать новый пролет. Из-за этого сегодня до 16:00 будет ограничено движение автотранспорта. Огромную металлоконструкцию весом больше 300 тонн собрали из блоков на специальной площадке, а затем поместили на многоколесный самоходный модуль.

В полном объеме автомобильное движение по мосту обещают запустить в декабре. А на время ремонта власти призвали водителей воздержаться от поездок на Кубань, или воспользоваться альтернативным маршрутом по новым регионам России — через Херсонскую и Запорожскую области и республики Донбасса.

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