Прусикин и Таюрская из Little Big лишились денег и дома в США

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 641

Музыканты уехали из России после того, как публично высказались против действий страны на Украине.

Прусикин и Таюрская из Little Big лишились денег и дома в США

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Специальная военная операция России

Музыканты коллектива Little Big переживают непростые времена после того, как уехали из России в США. Место жительства артисты сменили из-за политической позиции, которую накануне эмиграции обнародовали в соцсетях. Сейчас они дают концерты за рубежом, но аудитория у группы уже не та, как это было во время жизни на Родине.

«Мне говорят: „Ты не высылаешь деньги на помощь“. У меня у самого сейчас денег нет, а мне нужно есть, нужно жить как-то… Или мне отдать свою жизнь?!» — цитирует издание Deutsche Welle* солиста коллектива Илью Прусикина.

С ним согласна его возлюбленная и вокалистка группы Софья Таюрская. По словам девушки, музыканты «полностью перелопатили свою жизнь», бежав из России с двумя чемоданами. Это решение стоило им комфортной и обеспеченной жизни.

«Мы лишились дома, работы, друзей, страны — всего!» — отметила она.

При этом артистка предположила, что лет через 15-20 музыканты вернутся в Россию. А пока же придется потерпеть трудности на чужбине. Что касается пятилетнего сына Ильи от предыдущих отношений, то он, скорее всего, будет приезжать к нему в Штаты вместе с матерью Ириной Смелой.

«Сейчас из нас сделали врагов народа, люди называют предателями, потому что мы даем интервью?» — сетует лидер коллектива.

Однако это не так, уверяют он и его супруга. Свою Родину они по-прежнему любят и будут любить, там остались их друзья и, судя по всему, лучшие годы жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как певица Лолита Милявская высказалась о сбежавших из России знаменитых коллегах на одном из концертов в Екатеринбурге.

* — признано иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ

Тема:
Специальная военная операция России
8 нояб
Украинские боевики пытались сбросить бомбу с дрона на подстанцию Глушковской РЭС
8 нояб
Командир «Ахмата» опроверг слухи о массовой гибели бойцов в Лисичанске
8 нояб
Момент уничтожения танка ВСУ российскими БПЛА попал на видео
8 нояб
А повторить? Блогеру Никоглаю грозит тюрьма за высмеивание солдата в ходе СВО
8 нояб
ВКС России сбили украинский вертолет Ми-24 под Херсоном
8 нояб
«Наркоманистый наполеоша» огласил список: политолог Гаспарян высмеял требования Зеленского к РФ
8 нояб
«Воевать как мужик»: что польские женщины-наемники «забыли» на Украине
8 нояб
Смертельные сюрпризы: на освобожденных территориях уничтожают снаряды, оставленные ВСУ
8 нояб
Занятия в Белоруссии и работа «Ураганов»: лучшее видео об армии России за день
8 нояб
Еще один американский наемник ликвидирован на Украине
+5° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.24
-0.86 60.90
0.29
🧙‍♀ Гороскоп на 8 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

18:48
Путин призвал сделать более весомой поддержку российских семей с детьми
18:43
Украинские боевики пытались сбросить бомбу с дрона на подстанцию Глушковской РЭС
18:36
Командир «Ахмата» опроверг слухи о массовой гибели бойцов в Лисичанске
18:28
Молчание — золото: почему легендарного Штирлица могло не быть совсем
18:16
Выполнявший санитарный рейс вертолет Ми-2 упал под Костромой
18:09
Не слушается тело: что такое атаксия и почему ее надо срочно лечить

Сейчас читают

Владимир Машков заявил, что готов встретиться с раненными участниками СВО в Екатеринбурге
Принц востока: Цой представила миру долго скрываемого взрослого красавца-сына
Сложная задача для Нетаньяху: баланс между Россией и США
Где и как жили в Москве Сергей Кузнецов, Юрий Шатунов и музыканты "Ласкового мая"

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика