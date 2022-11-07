Лолита о сбежавших из России артистах: «Кроме меня и Лепса никого не осталось»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 993

Певица продолжает гастрольный тур по городам Урала и Сибири — собирает полные залы, тепло общается со зрителями и обсуждает с ними актуальные темы.

Лолита о сбежавших из России артистах: «Кроме меня и Лепса никого не осталось»

Фото: © РИА Новости / Нина Зотина

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Певица Лолита Милявская высказалась о сбежавших из России знаменитых коллегах на одном из концертов в Екатеринбурге. Она заявила, что делить эстраду теперь приходится разве что с мегапопулярным артистом Григорием Лепсом — остальные разлетелись кто куда, пишет KP.RU. Выступление в зале «Космос» при этом начала с экстравагантного выхода в халате и медицинской маске под хит давно покинувшего страну рэпера Алишера Моргенштерна* «Кадиллак».

«Как же надоели все эти пандемийные ограничения!» — воскликнула Милявская, сорвала маску, сбросила халат и предстала перед поклонниками в обтягивающем мерцающем черном комбинезоне.

В перерывах между песнями Лолита с удовольствием общалась с публикой. Она выходила в зал, поднимала людей с мест, обнимала и делала совместные фото и шутливые видео. В один из таких моментов певица с иронией пожаловалась, мол, завидует популярности коллеги по сцене Григорию Лепсу. Его хиты звучат во всех караоке, а концерты проходят с неизменным аншлагом.

«Вы заметили, как почистили нашу эстраду? Кроме меня и Лепса никого не осталось. Гриша скоро будет тоже выступать в Екатеринбурге. Давайте, вы хотя бы первые три песни его выступления не будете подпевать, чтобы мне не так завидно было», — попросила фанатов Милявская.

Жители Екатеринбурга ждали приезда Лолиты несколько месяцев. Концерт должен был состояться 8 марта, но из-за болезни артистки его пришлось перенести. После отмены выступления звезда записала обращение к фанатам, в котором извинялась и обещала «все отработать». Признавалась, что страдает скачками давления, да и голосовые связки после коронавируса и из-за стресса «не поют».

Оказавшись наконец в одном из крупнейших городов Урала, Милявская в очередной раз попросила прощения у зрителей и поблагодарила всех, кто сдал старые билеты и купил их снова, чтобы увидеть кумира.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько зарабатывают российские исполнители на корпоративах.

* — признан иноагентом в России.

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