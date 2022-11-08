В Египте нашли возможный путь к гробнице Клеопатры

Археологи обнаружили в Египте тоннель, который, предположительно, ведет к гробнице Клеопатры. Он находится на глубине 13 метров под древним храмом Тапосирис Магна (он же — Великая гробница Осириса — Прим. ред.) возле древнеегипетской столицы Александрии. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Ученые назвали тоннель геометрическим чудом, потому что его длина составляет более чем 1400 метров, а высота — около 1,8 метра. По их мнению, постройка напоминает великолепный Евпалинский тоннель на греческом острове Самос.

Археолог Кэтлин Мартинес из Университета Сан-Доминго считает, что ход может вести к захоронению Клеопатры и его возлюбленного Марка Антония. Если это так, то это будет «самым важным открытием XXI века».

Как ранее писал 5-tv.ru, фантастический клад нашли морские археологи в районе Багамских островов. Дайверам удалось обнаружить обломки корабля с золотом, который затонул во время шторма в XVII веке. Предполагают, что вся эта красота принадлежала аристократии или даже королевским особам.