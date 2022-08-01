Возле Багамских островов нашли испанский галеон, полный золотых украшений

Стоимость находки невозможно посчитать, ведь содержимое трюмов представляет не только материальную, но и историческую ценность.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Nekrasov / imageBROKER.com; 5-tv.ru

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Фантастический клад нашли морские археологи в районе Багамских островов. Дайверам удалось обнаружить обломки корабля с золотом, затонувшего во время шторма в XVII веке.

Испанский галеон оправдал свое имя «Матерь чудес». Среди находок — золотые цепи и разнообразные подвески. Например, крест святого Иакова Сантьяго, украшенный большим овальным изумрудом и россыпью камней помельче.

Предполагают, что вся эта красота принадлежали аристократии или даже королевским особам. Специалисты пока не назвали даже примерную стоимость. Находки в первую очередь представляют историческую ценность.

Уже известно, что все сокровища выставят в местном музее. А вот дайверам рассчитывать на богатство не приходится. По закону Багамских островов весь клад принадлежит государству.

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