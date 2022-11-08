У экс-президента Грузии Саакашвили заподозрили туберкулез и деменцию

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 60

Сейчас медики стараются вынести окончательный вердикт.

У экс-президента Грузии Саакашвили заподозрили туберкулез и деменцию

Фото: Ираклий Геденидзе / POOL / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Бывший лидер Грузии Михаил Саакашвили вероятно страдает от туберкулеза и деменции. Об этом заявил его адвокат Шалва Хачапуридзе в беседе с изданием «Интерпрессньюс». По его словам, сейчас ожидается конечный вердикт врачей.

«Речь о предполагаемых диагнозах, пока не установлено окончательно, мы ждем. <…> Я подразумеваю деменцию и туберкулез, и речь идет еще о 34 заболеваниях», — признался он.

Еще в начале октября 2021 года Саакашвили был задержан в Тбилиси. В то время он вернулся в Грузию перед началом выборов в местные органы власти. Известно, что экс-президент страны находился в розыске по нескольким уголовным делам.

Его обвинили в незаконном пересечении границы, а также заочно осудили по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили.

Как отметило издание EADaily, после задержания его поместили в тюрьму города Рустави. Оказавшись за решеткой Саакашвили объявил голодовку. Потом экс-президента перевели в тюремную больницу в столице страны, а после — в военный госпиталь в Гори, где Саакашвили прекратил голодовку. С 12 мая политик пребывает в гражданской клинике «Вивамед» в Тбилиси.

Находясь в тюрьме, бывший лидер Грузии не перестает обращаться к приверженцам. Он продолжает призывать их к свержению действующей власти в Грузии и выступает с поддержкой киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему гражданам РФ начали отказывать во въезде в Грузию.

+5° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.24
-0.86 60.90
0.29
🧙‍♀ Гороскоп на 8 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

18:53
Шойгу посетил командный пункт российской группировки в зоне спецоперации
18:48
Путин призвал сделать более весомой поддержку российских семей с детьми
18:43
Украинские боевики пытались сбросить бомбу с дрона на подстанцию Глушковской РЭС
18:36
Командир «Ахмата» опроверг слухи о массовой гибели бойцов в Лисичанске
18:28
Молчание — золото: почему легендарного Штирлица могло не быть совсем
18:16
Выполнявший санитарный рейс вертолет Ми-2 упал под Костромой

Сейчас читают

Владимир Машков заявил, что готов встретиться с раненными участниками СВО в Екатеринбурге
Принц востока: Цой представила миру долго скрываемого взрослого красавца-сына
Сложная задача для Нетаньяху: баланс между Россией и США
Где и как жили в Москве Сергей Кузнецов, Юрий Шатунов и музыканты "Ласкового мая"

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика