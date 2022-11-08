Курящие соседи: что делать и как бороться с проблемой

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 66

Юрист Бандо: курение на балконе является нарушением закона

Курящие соседи: что делать и как бороться с проблемой

Фото: www.globallookpress.com / Frank Hoermann/SVEN SIMON

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Курение на общем балконе — нарушение закона. Юристы подсказали, как разобраться с хулиганами.

Проблема курящих соседей в многоквартирном доме сейчас очень актуальна, потому что для некурящего человека табачный дым не только неприятен, но и опасен. Наказать курящего можно, но для этого нужны доказательства, которые подтвердят нарушение закона. Об этом рассказал доцент кафедры гражданского права УрГЮУ Михаил Бандо.

«Стоит помнить, что самая большая проблема — это доказывание факта нарушения», — рассказал он в беседе с URA.RU.

Эксперт отметил, что можно снять фото или видео нарушения, а также предоставить показания свидетелей.

Юрист объяснил, что, если сосед курит на общем балконе с выходом на лестничную площадку, к которой есть доступ у всех жильцов, это является нарушением закона об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма. Нарушителю грозит штраф от 500 до 1500 рублей.

Бандо отметил, что если сосед курит на своем балконе, и дым не проникает в чужую квартиру, то это не запрещено. Однако если дым попадает на чужую территорию, то ее собственник может претендовать на компенсацию морального вреда.

Специалист порекомендовал решать такие проблемы мирным путем, но если так не получается, то можно воспользоваться и законным правом.

Как ранее писал 5-tv.ru, курение родителей негативно сказывается не только на их здоровье, но и на их детях, провоцируя растущий организм на раздражительность, снижение иммунитета и многие серьезные заболевания.

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