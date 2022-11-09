«Жизнь перестанет существовать»: названа дата конца света, и она очень близко

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 3 122

Суперкомпьютер World One предсказал конец света через 28 лет

«Жизнь перестанет существовать»: названа дата конца света, и она очень близко

Фото: www.globallookpress.com

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Человеческая деятельность может привести к необратимым последствиям, например — к вымиранию всего вида.

Суперкомпьютер World One, предназначенный для прогнозирования и моделирования закономерности в цивилизации людей, установил дату конца света на 2050 год. Об этом сообщает британское издание The Daily Star.

Машина создана в 1973 году по заказу Римского клуба. Его прогнозы основаны на сложном распорядке, благодаря которому рассчитывается совокупность факторов, начиная с уровня рождаемости до загрязнения окружающей среды.

В материале отмечается, что тщательный анализ способен предсказать, как будет развиваться жизнь в будущем. Известно, что некоторые прогнозы компьютера уже сбылись. Например, снижение доступности природных ресурсов и важных минералов для человеческой деятельности.

Одна из причин вымирания людей, говорится в публикации, является деятельность самого человечества. Например, засорение экологической обстановки, которое приведет к необратимым последствиям.

«На данном этапе, примерно с 2040 по 2050 год, цивилизованная жизнь, какой мы ее знаем на этой планете, перестанет существовать», — сказано в материале.

По этой же теме издание «Российская газета» привела мнение климатолога Йохана Рокстрема. Ранее он заявлял, что уже меньше, чем через 50 лет из разных точек Земли люди массово начнут переезжать. Причина масштабной миграции — знойная жара. Эксперт уверен, что повышение температуры планеты до 2,4 градуса чревато «катастрофическими» последствиями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые обнаружили предвестников Всемирного потопа.

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