Ученый Форнари обнаружил предвестников Всемирного потопа

Ученые обнаружили предвестников Всемирного потопа: огромное жерло

Фото: www.globallookpress.com / Moritz Wolf

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Катастрофа может случиться в ближайшие несколько лет, предупреждают исследователи.

Американские исследователи во главе с Джилл Макдермот из Лихайского университета обнаружили огромное внеосевое гидротермальное поле в северной части Восточно-Тихоокеанского поднятия. Это примерно в 200 милях от побережья западной Мексики. Новое жерло занимает площадь, эквивалентную футбольному полю, а «дымовые трубы» на нем напоминают канделябры высотой с трехэтажный дом, говорится на сайте Лихайского университета.

В материале отмечается, что источники располагаются на глубине около 2,5 километра, а температура извергаемой воды из них достигает 400 градусов.

«Мы были поражены тем, что это поле не только очень активно, но и больше по площади и горячее по температуре происхождения, чем любое другое поле гидротермальных источников, известное в этой части Восточно-Тихоокеанского поднятия, изученное за последние 30 лет», — приводятся в статье слова Дэниела Дж. Форнари, морского геолога, участвовавшего в исследовании.

Ученые опасаются, что высокая температура в источниках может быть признаком приближающегося извержения подводных вулканов. Не исключено, что оно произойдет в течение нескольких лет. И не факт, что это будет не Всемирный потоп, которым ученые уже много лет пугают человечество. Возможно, именно подземные источники стали причиной того самого библейского потопа, в результате которого из людей спаслись только Ной и его семья.

Исследователи отмечают, что им еще многое предстоит выяснить о глубоководных жерлах вдоль глобального срединно-океанического хребта. Как с точки зрения места их расположения, так и их геологических, геохимических и биологических характеристик».

«Я надеюсь, что наше исследование послужит стимулом для будущих исследований, направленных на картирование внеосевых областей вдоль гребня глобального срединно-океанического хребта, чтобы лучше определить масштабы внеосевого и осевого гидротермального жерла», — заключил участник исследовательской группы Мак Дермотт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие города могут уйти под воду в ближайшие 10 лет. Так, по мнению организации Climate Central, к 2030 году затопленными рискуют быть Амстердам (Нидерланды), Басра (Ирак), Новый Орлеан (США), Венеция (Италия), Хошимин (Вьетнам) и Калькутта (Индия).

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