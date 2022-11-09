Киевский режим продолжает попытки геноцида мирных жителей. В месте взрыва нет ничего особенного: жилые дома и продуктовый магазин.
Фото, видео: 5-tv.ru
Вооруженные силы Украины обстреляли рейсовый автобус в Донецке. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Киевский режим продолжает попытки геноцида мирных граждан. В местности, куда прилетел снаряд, нет военной инфраструктуры — частные дома, крупный универмаг.
«Последствия обстрела Киевского района. Улица Артема возле магазина „Обжора“. Повреждены дома частного сектора, рейсовый автобус. Ранен водитель», — рассказал Алексей Кулемзин.
На видеоматериалах, полученных 5-tv.ru, можно увидеть последствия атаки. Автобус сильно поврежден — стеклянное крошево от выбитых окон разлетелось по всей улице. На асфальте кровь. В домах неподалеку от мощного взрыва выбило окна.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что украинские националисты обстреляли центр Донецка, уничтожив здание управления железными дорогами.
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