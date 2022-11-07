ВСУ обстреляли центр Донецка, уничтожив здание управления железными дорогами

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 13 818

ВСУ выпустили по центру Донецка шесть снарядов натовского калибра

Фото, видео: 5-tv.ru

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По счастливой случайности никто от обстрела не пострадал.

Украинские войска вновь нанесли удар по центру Донецка. Сразу шесть снарядов «натовского» калибра 155 мм ударили по Ворошиловскому району. Как стало известно 5-tv.ru, удар был нанесен в 3:13 ночи.

По предварительным данным, атака была нанесена при помощи американских РСЗО HIMARS.

Пожар, возникший из-за обстрела, видно почти со всех точек города. ВСУ атаковали старинное здание, в котором находилось управление железными дорогами.

«Разбит полностью центральный корпус. Пострадавших, по первым данным, нет. В основном здании никого нет, только охрана осталась. Очень большая площадь пожара, практически вся крыша двух корпусов», — отметил представитель спецслужб.

В здании выбило стекла и горят помещения на верхних этажах. По данным спасателей, пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики ВСУ выпустили шесть ракет HIMARS по Каховской ГЭС.

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