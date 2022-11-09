«Упаси боже заболеть, как Коля»: блогер назвал причину полноты Николая Баскова

Знаменитый артист всегда следил за своим весом, но в этот раз лишние килограммы появились неспроста. Что же происходит с кумиром миллионов?

Последнее время поклонники певца Николая Баскова очень переживают из-за внешнего вида кумира. Ранее артист появился в программе на федеральном канале, где откровенно поделился сокровенными секретами и рассказал о жизни. Однако тайны исполнителя не заинтересовали фанатов, куда больше их взволновал вес звезды.

На шоу вокалист предстал со вторым подбородком и явно «опухшим телом». С чем связана такая внезапная полнота всегда красивого 46-летнего Николая Викторовича? В этом разобрался известный блогер Антон Суворкин. По его словам, лишние килограммы Баскова обусловлены его зверским аппетитом.

«Да, заболел. Называется: круассан семь раз в день принимайте, тем же самым заболеете. Упаси боже так заболеть, как Коля Басков. Не скинешь же в этом возрасте», — иронично сказал он на своем YouTube-канале.

К слову, чревоугодие является не единственной причиной набора веса у артиста. Как предположила врач-косметолог, дерматолог Татьяна Баллирано, это обусловлено как серьезными недугами, так и различными заболеваниями внутренних органов. В том числе болезни почек или сердца.

«Такие отеки могут быть в нескольких случаях. Во-первых, при заболевании внутренних органов — так называемые сердечные или почечные отеки, а также при системных заболеваниях печени, нарушении обмена веществ. Очень много недугов могут давать такого рода отеки», — сказала она в беседе с 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как блогер Рустам Солнцев высмеял располневшего Баскова.