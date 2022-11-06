Системные заболевания: врач объяснила причину нездоровой полноты Баскова

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 14 277

Врач Татьяна Баллирано: причиной отеков могут быть системные заболевания внутренних органов

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Поклонники «золотого голоса» России заподозрили, что певец может чем-то болеть. Все это из-за того, что Николай Басков резко поправился.

Николай Басков, встревоживший недавно поклонников болезненной, на их взгляд, полнотой и отечностью, может на самом деле испытывать проблемы со здоровьем. Какие именно — в комментарии 5-tv.ru объяснила врач-косметолог, дерматолог Татьяна Баллирано.

«Такие отеки могут быть в нескольких случаях. Во-первых, при заболевании внутренних органов — так называемые сердечные или почечные отеки, а также при системных заболеваниях печени, нарушении обмена веществ. Очень много недугов могут давать такого рода отеки», — отметила она.

Длительное лечение гормональными препаратами также может вызвать отечность — так называемое кушингоидное лицо (синдром Кушинга — Прим. ред.), добавила Баллирано.

Наконец, отеки могут стать проявлением синдрома отмены, когда человек долгое время принимал препараты для похудения, ускоряющие обмен веществ, антидепрессанты или другие лекарства, а затем прекратил курс приема медикаментов.

«Возникает обратная реакция — так называемый откат, при котором, наоборот, замедляется обмен веществ, задерживается жидкость в организме и плохо расщепляются жиры. В таком случае нужно длительное время, чтобы организм восстановился», — заключила врач.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники Николая Баскова заподозрили у него расстройство организма из-за того, что живот певца заметно раздулся, а щеки округлились. Некоторые решили, что у знаменитости серьезный недуг, из-за которого появилась полнота.

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