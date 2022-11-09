Задержаны диверсанты, планировавшие теракт на подстанции в Бердянске

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Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 83

Националистам обещали заплатить по тысяче долларов за успешно проведенную диверсию.

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Задержаны два диверсанта, которые готовили теракт на подстанции Бердянска Запорожской области, а также покушение на руководство города. Об этом сообщили представители власти.

«Задержали двух боевиков „Азова“*, один из них еще числился в „Правом секторе“**. У них было задание подорвать электроподстанцию и совершить покушение на руководство Бердянска», — отмечалось в заявлении.

Националисты признаются в террористической деятельности, давая показания. Также они предоставляют российской стороне «интересную» информацию. При задержании силовики обнаружили взрывчатку, гранаты и огнестрельное оружие.

Задержанные уточнили, что такие цели им поставило главное управление украинской разведки. В случае успешного выполнения задачи, им обещали заплатить по одной тысяче долларов. Оперативники долго вели наблюдение за националистами, а арест произвели на финальной стадии подготовки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, где задержали девять диверсантов, планировавших теракты.

* — Террористическая организация запрещена в РФ.

** — Террористическая организация запрещена в РФ.

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