Под Херсоном задержали 9 диверсантов, планировавших теракты

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 158

Благодаря оперативной работе сотрудников ФСБ России трагедий удалось избежать.

Фото, видео: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ

Читайте нас в: Дзен Новости

Девятерых диверсантов Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Херсонской области. Как сообщили в Федеральной службе безопасности России, подозреваемые планировали теракты против высокопоставленных членов военно-гражданской администрации.

В ФСБ подчеркнули, что у задержанных уже производились обыски. Кураторами диверсантов являются бежавшие из страны Виктор Хомяк, Дмитрий Сидей и Самир Шукюров.

«У задержанных изъято более пяти килограммов пластида, электродетонаторы, исполнительные устройства, три готовых к применению украинскими военными гранаты, стрелковое оружие и боеприпасы, а также специальные средства разведки», — подчеркнули сотрудники российской спецслужбы.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. На время следственных действий подозреваемые по решению суда помещены за решетку. Им грозит до нескольких лет тюрьмы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главу «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева задержали в Запорожье по подозрению в госизмене.

+5° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.24
-0.86 60.90
0.29
🧙‍♀ Гороскоп на 8 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

18:48
Путин призвал сделать более весомой поддержку российских семей с детьми
18:43
Украинские боевики пытались сбросить бомбу с дрона на подстанцию Глушковской РЭС
18:36
Командир «Ахмата» опроверг слухи о массовой гибели бойцов в Лисичанске
18:28
Молчание — золото: почему легендарного Штирлица могло не быть совсем
18:16
Выполнявший санитарный рейс вертолет Ми-2 упал под Костромой
18:09
Не слушается тело: что такое атаксия и почему ее надо срочно лечить

Сейчас читают

Владимир Машков заявил, что готов встретиться с раненными участниками СВО в Екатеринбурге
Принц востока: Цой представила миру долго скрываемого взрослого красавца-сына
Сложная задача для Нетаньяху: баланс между Россией и США
Где и как жили в Москве Сергей Кузнецов, Юрий Шатунов и музыканты "Ласкового мая"

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика