Сальдо прокомментировал гибель Стремоусова

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо высказался о возможной гибели своего заместителя Кирилла Стремоусова. Он поделился видеообращением в своем Telegram-канале.

По словам Владимира Сальдо, Кирилл Стремоусов был невероятно храбрым человеком, который работал на передовой и считал своим долгом доносить людям правду. Между тем, официальной информации по возможному ЧП на данный момент нет.

«Кирилл был одним из самым ярких, умеющих говорить и преподносить людям правду. Он многодетный отец. У Кирилла было пятеро детей. Вскоре должен был родиться шестой. Конечно, мы позаботимся обо всех них. Но Кирилла уже не вернуть. Царство небесное», — сказал Сальдо.

В СМИ появилась информация о предположительной гибели Кирилла Стремоусова в ДТП. На месте аварии работают врачи. Детали происшествия уточняются.

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