Вкусно и полезно: три диеты, которые безопасны для здоровья

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 143

Врач назвала три безопасных для здоровья диеты

Вкусно и полезно: три диеты, которые безопасны для здоровья

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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Как подготовить свою фигуру к Новому году и при этом не сойти с ума?

В преддверии Нового года многие активно ищут способы быстро похудеть. Врач-антидиетолог и психолог Лидия Ионова рассказала, какие диеты могут помочь в этом вопросе, при этом сохранив ваше здоровье.

Есть три наиболее подходящих варианта пищевого режима:

  • низкожировая
  • высокобелковая
  • рстительная

«Низкожировая диета уменьшает количество насыщенных жиров, которые получает человек, поэтому она полезна при сердечно-сосудистых заболеваниях и атеросклерозе», — объяснила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Она добавила, что в нее входят овощи и фрукты. Однако в этом виде диеты отдается предпочтение нежирному мясу птицы и рыбе.

Вторая диета больше насыщена белками и жирами. В ней содержится мало углеводов. Этот вариант полезен при сахарном диабете и инсулинорезистентности.

По мнению врача, также полезна растительная диета. Она насыщена бобовыми и соевыми продуктами, овощами и фруктами. Ее нужно соблюдать при рисках онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Несмотря на всю ее полезность, эксперт не советует детям, подросткам и беременным женщинам придерживаться ее.

По словам Ионовой, помимо диеты, человеку в первую очередь необходимо изменить свое пищевое поведение. Она отметила, что многие наедаются из-за стресса и неприятных эмоций.

Как ранее писал 5-tv.ru, эндокринолог назвала самую эффективную диету для похудения.

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