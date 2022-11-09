Врачи официально подтвердили смерть Кирилла Стремоусова. По имеющимся данным, замглавы администрации Херсонской области погиб в ДТП, передает Минздрав недавно присоединенного к РФ региона.

«К сожалению, врачи констатировали смерть Кирилла Стремоусова. Минздрав Херсонской области приносит соболезнования его родным и близким. Пострадавшим желаем скорейшего выздоровления, врачи окажут им все необходимое лечение», — отмечалось в сообщении.

По предварительной информации, в ДТП есть еще двое пострадавших. Виновником аварии, предположительно, является водитель грузовика, который мог совершить опасный маневр и на полной скорости влететь в авто со Стремоусовым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гибель замглавы администрации Херсонской области подтверждал руководитель региона Владимир Сальдо.