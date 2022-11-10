Джигурда назвал условие, при котором Пугачева и Галкин* вернутся в РФ

Артисты всем своим видом демонстрируют, что им за границей хорошо, их любят там, и возвращаться на Родину они не планируют. Надолго ли хватит терпения у них?

Никита Джигурда не исключил возвращение на Родину бежавших Аллы Пугачевой и ее мужа Максима Галкина*. Однако это произойдет, считает он, при одном условии.

С начала спецоперации по защите Донбасса Пугачева вместе с мужем и двумя детьми в спешке покинули Россию. Чуть позже юморист вышел на связь с поклонниками и высказал свое несогласие с действиями российской власти. Тем самым он вызвал недовольство в свой адрес со стороны соотечественников и коллег по шоу-бизнесу.

Остановить знаменитость было невозможно, поток грязи лился, будто кран прорвало. В это время его супруга молчала. На протяжении полугода Пугачева не давала никаких комментариев, а в сентябре внезапно вернулась в Россию из Израиля. Тогда она объяснила возвращение тем, что детям необходимо идти в школу.

Но наследники долго в родную школу ходить не смогли. Через месяц Пугачева, взяв детей в охапку, уехала вновь за границу. А оттуда артистка назвала «холопами и рабами» всех, кто не разделяет ее взглядов на жизнь, намекнула, что сейчас к ней негативно относятся только привыкшие терпеть унижения люди.

Возвращаться после всего того, что натворили, артисты пока не планируют. Но Джигурда уверен — это вопрос времени.

«Не исключаю, что Алла Борисовна и Макс Галкин „переобуются“, как только сменятся властные элиты в Европе. Они прекрасно отдают себе отчет, что российская власть, в отличие от украинской сегодня, не пользуется методикой, когда просто отбирают дома, блокируют счета и объявляют врагами народа», — отметил шоумен в беседе с aif.ru.

По мнению Джигурды, Запад совсем скоро поймет, что раздробить Россию не получится. И станут уговаривать российскую власть поставлять энергоносители.

«Тогда многие уехавшие начнут просить прощения. И когда это случится, я буду призывать к милосердию», — заключил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, будет ли продолжено следствие в отношении бежавшей из России Ксении Собчак.

* — признан иноагентом в России.