Юрист оценил вероятность продолжения следствия в отношении Собчак

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 51

Юрист Гавришев: риск перевода Собчак в статус подозреваемой минимален

Юрист оценил вероятность продолжения следствия в отношении Собчак

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

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Беглая знаменитость, по некоторым данным, вернулась в Россию после недолгого пребывания за границей.

В отношении Ксении Собчак, которая, предположительно, вернулась в Россию, могут продолжаться следственные действия, однако риск ее перевода в статус подозреваемой минимален. Об этом в беседе с «Известиями» заявил юрист Алексей Гавришев.

По его словам, в случае с Собчак речь идет о проверочных мероприятиях, при которых установлено, что она располагает сведениями, способными пролить свет на проводимые проверки.

«Формально поменять статус свидетеля на статус подозреваемого возможно, но делать на этот счет какие-то выводы преждевременно. Следственные действия и всевозможные выемки и экспертизы также могут еще продолжаться. В любом случае факт ее возврата в РФ можно расценивать как положительную тенденцию в отношении самой Ксении Анатольевны, и, осмелюсь предположить, что риски правоохранительного негатива все же минимальны», — отметил Гавришев.

До этого стало известно, что Ксения Собчак вернулась в Россию после недолгого пребывания за границей. По сведениям 5-tv.ru, накануне светская львица пересекла границу Псковской области, причем сделала это так же, как раньше сбежала из страны, — пешком. Однако сопровождал ее на этот раз не неизвестный мужчина, а супруг Константин Богомолов.

Напомним, Собчак сбежала в Литву по израильскому паспорту на фоне громкого скандала о вымогательстве ее коммерческим директором Кириллом Сухановым 11 миллионов рублей у главы госкорпорации «Ростех». Изначально светская львица также была подозреваемой, однако затем ее статус сменили на свидетеля.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как сенатор Людмила Нарусова прокомментировала возвращение в страну своей дочери Ксении Собчак.

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