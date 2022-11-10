Материнский капитал: сколько начислят и на что можно потратить

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Анна Свотина
Анна Свотина 155

В России увеличены выплаты семьям с детьми и расширены правила использования маткапитала

Фото, видео: FRANK HOERMANN / SVEN SIMON / ТАСС; 5-tv.ru

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Меру господдержки для семей с детьми продлили на четыре года и прилично увеличили размер выплаты.

Семьи, в которых родились или были усыновлены дети, продолжат получать государственную поддержку. Программу материнского капитала продлили до 2026 года, а депутаты Госдумы вовсе предлагают сделать ее бессрочной.

По новым правилам размер выплат изменится в сторону увеличения. Уже в 2023 году за первого ребенка семья получит 589500 рублей, за рождение второго — 779000 рублей, за третьего и последующих детей — до одного миллиона рублей. В следующие два года эти цифры будут также проиндексированы в пользу многодетных родителей.

Оформляться субсидия стала проще. Этот процесс полностью автоматизирован. Сертификат формируется на портале «Госуслуги». После получения выплаты государство разрешает тратить денежные средства на нужды семьи.

На что можно потратить материнский капитал:

  • на покупку квартиры, дома, дачи, в том числе с использованием ипотечного кредитования;
  • на оплату кружков, секций, в том числе частных и у индивидуальных предпринимателей;
  • на оплату лечения детей.

Семьи, получившие материнский капитал, могут перевести его в накопительную часть пенсии матери, а также частично получить наличными, если семья испытывает нужду.

Ожидается, что в скором времени будет дано разрешение на использование маткапитала в следующих случаях:

  • для покупки нового автомобиля стоимостью до двух миллионов рублей;
  • для приобретения земельного участка (с вложением до 50% средств субсидии).

Ранее 5-tv.ru писал, что в России в 2023 году изменятся меры поддержки для многодетных семей.

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