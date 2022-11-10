Новые меры поддержки для многодетных семей: что изменится с 2023 года

От угрозы бедности российские семьи с детьми отодвинут новыми мерами поддержки.

Программа материнского капитала будет продлена до 2026 года, а суммы выплат вырастут до рекордных значений: 590 тысяч рублей на первого ребенка и 780 тысяч за второго — в том случае, если субсидия до этого не оформлялась. Об этом сообщил Владимир Путин на встрече с правительством. И это далеко не все меры поддержки российских семей, которые будут введены со следующего года. Виктор Синеок собрал главное.

Младшего Утробина старшая дочь с удовольствием называет по имени отчеству. Он у них новорожденный, а потому самый главный в семье. К Александру Михайловичу сейчас все внимание. И подгузники ему, и детское питание. Многодетная семья — это всегда сплошные хлопоты, поэтому и помощь от государства им очень кстати.

«Проезды детей, на секции ездить надо детям, поехать что-то купить. Бензин, автомобиль заправить. Трат достаточно много. Куда применить мы, конечно, найдем», — сказал Михаил Утробин.

Меры поддержки семей с детьми, это то, что в нашей стране можно улучшать бесконечно. Именно поэтому президент даже сейчас посвятил этой теме большое совещание.

«Несмотря на наиболее значимые события сегодняшнего дня, на особенности сегодняшней ситуации, мы, конечно, ни в коем случае не должны забывать о, казалось бы, будничных вещах. Таких, которые, безусловно, являются вопросами фундаментального характера. Речь пойдет о доходах семей с детьми и об их динамике. Главная задача государственной поддержки — свести к минимуму угрозу бедности для российских семей и тех, где только рождается ребенок, и для тех, кто уже воспитывает детей», — подчеркнул Путин.

Во-первых, со следующего года существенно вырастит материнский капитал. За первого ребенка родители получат почти 590 тысяч рублей. За второго — уже почти 780 тысяч. И программу решили продлить до конца 2026 года

Во-вторых, всем семьям с детьми до 17 лет, что нуждаются в поддержке, теперь будут платить единое пособие до 13 900 рублей. Кроме того, они могут рассчитывать на льготную ипотеку в 6%. А те, у кого родился третий ребенок, еще и на 450 тысяч рублей для выплаты кредита на жилье. Услышав перечень, президент даже отдельно поинтересовался у главы Минфина, нашли ли деньги.

«Значит, денежные, финансовые ресурсы для решения вопросов поддержки семей с детьми и на другие социальные цели полностью предусмотрены, и все это заложено в бюджет и гарантированно?» — уточнил Путин.

«Именно так, Владимир Владимирович. Все необходимые ресурсы. Все в полном объеме предусмотрено в бюджете», — сказал Антон Силуанов.

Суммы и правда огромные. На поддержку семей с детьми государство тратит с каждым годом все больше. Для сравнения: в 2016 году на демографические проблемы россиян выделяли 650 миллиардов рублей, в 2022 уже 1 триллион 700 миллиардов. И 2 триллиона 700 миллиардов рублей на все выплаты по поддержке уйдет в 2023 году.

Но главное, что с следующего года государство запускает совершенно новую целостную систему поддержки семей с детьми с объединенными выплатами.

«То есть уже смело можно сказать, что в прошлое уйдут пособия, которые еще остались со старых времен и которые составляли цифру в некоторых регионах страны 100–150 рублей. По сути, мы завершаем эту работу и очень надеемся, что она сыграет свою роль в выполнении национальной цели по снижению бедности в Российской Федерации», — отметила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Что такое получать на ребенка по 100–150 рублей по разным льготам, Екатерина Винник с Камчатки знает прекрасно. Это ее вторая беременность. Положены разного рода декретные, потом пойдут начисления уже на детей. Причем сразу на второго и третьего — под сердцем она носит двойню. Новые правила очень сильно упростят жизнь.

«Мне кажется, это огромный плюс, учитывая не одно количество детей планируемое», — сказала Ирина.

Но сделать выплаты больше и проще — только одна из задач. Надо, настаивает президент, чтобы пособия увеличивались постоянно и значительно.

«Еще раз отмечу. Важно, чтобы доходы граждан, особенно семей с детьми, росли темпами выше инфляции. У нас действительно, хочу это еще раз подчеркнуть, по мнению всех экспертов и правительства, тенденция к снижению инфляции является устойчивой. Специалисты считают, что где-то в первом квартале следующего года она должна приблизиться к 5%, может быть, даже чуть меньше», — заметил Путин.

Что поможет реальным доходом уйти в некий отрыв от инфляции. Формальные признаки для расчета пособий от него уже увели. Прожиточный минимум к 2023 году вырастет на 13,6 процента, а минимальный размер оплаты труда на 16,9%. То есть, зарплата растет быстрее. Теперь важно сделать систему получения выплат максимально удобной.

«Когда запускается новый механизм, конечно же, наверное, могут появляться шероховатости. Нужно отследить это и сделать так, чтобы все работало как положено, внимательно отслеживать, как это решение будет реализовываться на практике. При этом обозначив принципиальные требования. Оформление и получение единого пособия должны быть максимально понятными, простыми, удобными для граждан, но и информация, конечно, должна быть у граждан полноценной, чтобы люди знали, что и как нужно делать», — заметил Путин.

Необходимые выплаты можно будет получить по одному заявлению, составленному электронном виде один раз. Дальше все документы в нужны окошках появятся сами, специалист сделает оценку. А семьи с детьми начнут получать пособия с первого января уже единое.