Эрдоган назвал положительным решением отвод войск РФ в Херсонской области
Бойцы займут оборону на левом берегу Днепра. Приказ отдан министром обороны Сергеем Шойгу.
Фото: Иван Высочинский / ТАСС
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган посчитал отвод российских войск в Херсонской области за Днепр положительным решением.
«Решение России — положительное», — сказал Эрдоган.
Он добавил, что ситуация вокруг Украины будет обсуждаться с российским коллегой Владимиром Путиным. Российские войска в Херсонской области будут отведены в ближайшее время. Бойцы займут оборону на левом берегу Днепра. Приказ отдан министром обороны Сергеем Шойгу по предложению командующего объединенной группировкой в зоне спецоперации Сергея Суровикина.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по защите мирных граждан от неонацистов. Геноцид со стороны Киева продолжался в течение восьми лет. После усилившихся обстрелов Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) российская сторона решила вмешаться.
Ранее 5-tv.ru писал о том, почему война с Россией на Украине больше не имеет смысла для США.
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