Юраш: Война с Россией на Украине больше не имеет смысла для США

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 1 214

Единство Запада все больше и больше ставится под сомнение, многие страны меняют свою политику. Белый дом уже понимает, что американская гегемония канула в лету.

Юраш: Война с Россией на Украине больше не имеет смысла для США

Фото: www.globallookpress.com / Spc. Elizabeth MacPherson

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Тема:
Специальная военная операция России

Продолжение украинского кризиса имеет негативные последствия для США. Об этом в своей статье «Запад выкрутит Украине руки, но не предаст» высказался бывший польский дипломат, в 2010 году — первый секретарь посольства Польши в Москве Витольд Юраш.

По его мнению, американской стороне невыгодно воевать с Россией, поскольку экономический кризис в таком случае будет лишь углубляться и продлеваться, а это, вероятно, отразится на выборах в Конгресс, а позже и на президентских.

«Риск дестабилизации в других регионах нашего земного шара, связанный с высокими ценами на сырье и дефицитом на зерновом рынке, также значителен», — говорится в материале.

Юраш подчеркнул, что для США важным вызовом является Китай, а спецоперация отвлекает американцев от него. Предоставленная Штатами поддержка Украине была достаточной, чтобы послать Пекину сигнал, касающийся Тайваня о решимости Вашингтона и его технических возможностях, пишет EADaily.

Бывший дипломат добавил, нет никакой уверенности в продолжительности единства Запада. Рост цен на энергоносители, возможно, означает изменение политики в губительную с точки зрения Польши и Украины сторону.

«В результате Вашингтон задается вопросом, лучше ли говорить с Москвой сегодня, когда Запад объединился, или, например, через год, когда Москва будет политически гораздо сильнее, чем она есть сейчас», — продолжает Юраш.

Автор делает неутешительный вывод для киевского режима — украинская позиция будет определяться не только голосом ее общественного мнения, но и политической волей Штатов.

«Возможное давление США на Украину, чтобы она согласилась на условия прекращения войны, вероятно далекие от идеальных, не будет «предательством Украины», — резюмировал колумнист.

К слову, эксперты отмечали, что «игра на Украине» становится для Вашингтона слишком опасной, поскольку лидер Незалежной Владимир Зеленский становится неуправляемым.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какое заявление Зеленского раскололо НАТО.

Тема:
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