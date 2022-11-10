Алла Довлатова объяснила желание вновь лечь под нож хирурга: «Это было неправильно»

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 1 029

Радиоведущая Довлатова ляжет под нож хирурга из-за желания подтянуть веки

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Anna Salynskaya

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Полгода назад знаменитость уже пережила хирургические манипуляции на лице и была довольна. Что теперь толкает ее на это испытание?

Радиоведущая Алла Довлатова назвала причины, по которым решилась на пластическую операцию через полгода после предыдущей. Дело вовсе не в недовольстве первоначальным результатом, просто на этот раз хирург внесет новые коррективы во внешность звезды. Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

Собеседница пояснила, что полгода назад она сделала эндоскопическую подтяжку лба, а вот с блефаропластикой совместить в тот момент это не получилось, из-за индивидуальных особенностей организма.

«Дело в том, что когда я сделала по весне эндоскопическую подтяжку лба, я хотела сразу сделать верхние веки — блефаропластику. Но мой хирург сказал, что это делать неправильно. Потому что все индивидуально. Да, кому-то сделали эндоскопическую подтяжку лба и верхних век, и верхнее веко полностью встало на место. А у кого-то не встало до конца на место, и нужна вот эта самая белефаропластика», — рассказала Довлатова.

Она также призналась, что первую операцию на лице сделала еще 14 лет назад. Тогда она доверилась тому же хирургу — он удалил знаменитости грыжи под глазами, весной 2022-го — провел вторую операцию и вот-вот предстоит третья.

Причем Алла Довлатова не боится ложиться под нож из-за возраста — сейчас самое время отмечает она. Потом уже будет поздно.

«Вот сейчас как раз тот самый возраст, когда организм еще молодой, он легко все переносит, а вот уже там дальше, ну, грубо говоря, там после 50 уже будет поздно. То есть надо все делать вовремя», — добавила она.

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