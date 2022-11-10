Российские ученые нашли способ быстро распознать рак на ранней стадии

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 174

Бактерии кишечной микробиоты могут указать на риск развития колоректального рака

Российские ученые нашли способ быстро распознать рак на ранней стадии

Фото: www.globallookpress.com / Armin Weigel

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Результаты исследований станут основой для разработки нового неинвазивного способа диагностики заболевания.

Ученые из НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина и компании Knomx Contract Research выяснили, что на повышенный риск рака толстого кишечника указывают бактерии кишечной микробиоты. Результаты работы специалистов были опубликованы в научном журнале MDPI.

Специалисты провели исследование, для того чтобы оценить состав микробиома у пациентов с предраковыми образованиями: полипами и зубчатыми аденомами. Они выяснили, что микробы показывают опасность полипа и вероятность его перерождения в опухоль. Для этого проводится парный анализ стула и биопсия полипов пациентов, у которых не было симптомов развития онкологического заболевания.

«Статистический анализ состава микробиома показал, что основной фактор, определяющий риск озлокачествления предраковых поражений, — количество поражений — был положительно связан с обилием сульфатредуцирующих бактерий», — говорится в публикации.

Результаты работы станут основой для разработки нового неинвазивного способа диагностики колоректального рака на ранних стадиях.

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