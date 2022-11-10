Непростая работа: в России отмечают День сотрудника органов внутренних дел

Эти люди не боятся проблем и препятствий. Они готовы отдать свою жизнь ради спасения других. Они — настоящие герои.

Российские полицейские отмечают профессиональный праздник. Работу сотрудников органов внутренних дел сегодня высоко оценил президент. Он отметил, что в этом году в стране заметно снизилось количество тяжких преступлений. Есть успехи в борьбе с организованной преступностью и наркоторговлей. Несмотря на то, что у правоохранителей появилось много дополнительной работы по обеспечению безопасности жителей новых российских регионов.

«Многие из вас и сейчас, в своей праздник, на боевом дежурстве, на страже правопорядка. Уверен, вы, как и ваши товарищи, готовы пойти навстречу любой опасности, чтобы оказать помощь людям, остановить и обезвредить преступника. Знаю, как мужественно, смело и решительно действуют сотрудники МВД в ходе проведения специальной военной операции, пресекают провокации и диверсии, обеспечивают общественный порядок в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях», — подчеркнул глава государства Владимир Путин.

Ну а в каких условиях и с какой техникой сейчас работают в полиции сейчас, расскажет корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Минимум шума и выбросов — максимум мобильности. Объезд территории на электрокаре для полицейских Анапы теперь привычное дело. Город-курорт должен быть безопасным и при этом приветливым, вот и пункт полиции на набережной под стать окружающей его действительности. Новый подход, опробованный в одном из самых популярных туристических центров страны.

Новое отделение полиции в Витязеве, что под Анапой, современное не только снаружи. Внутри полноценный ситуационный центр, куда стекаются данные со всех умных камер в округе. Что будет очень кстати в разгар курортного сезона — здесь ждут до четверти миллиона отдыхающих.

«Площадь помещения отделения полиции, которое в пять раз больше предыдущего, современное оснащение и оборудование, создание комфортных условий для сотрудников полиции будут способствовать повышению качества и эффективности работы», — отметил начальник ГУ МВД России по Краснодарскому краю Владимир Андреев.

Современные технологии и проверенные годами методы — вот залог успешной работы полиции. У ее результатов есть вполне конкретные числовые измерения — к примеру, раскрываемость убийств в стране сейчас почти 99%, такого не было даже в советское время. Но и в цифровую эпоху ключевая роль всегда — за человеком.

«Стоять на страже закона, защищать интересы граждан, давать отпор криминалу — не просто работа. Это призвание для сильных духом и мужественных людей. Полицейские во всех регионах страны трудятся самоотверженно и добросовестно, достойно продолжают традиции ведомства», — заявил глава МВД России Владимир Колокольцев.

В этих традициях — быть всегда готовым рискнуть собственной жизнью ради спасения чужой. Как сделал помощник дежурного Андрей Андреев: в свой выходной он заметил тонущего в ледяной реке мужчину и тут же бросился на помощь.

«Мне жизнь спас сотрудник линейного отдела полиции Андреев Андрей Васильевич. Хочу поблагодарить от всей души, от всего сердца», — заметил выживший.

Принять единственно верное решение и мгновенно его исполнить. Этому учат инструкторы, но еще больше — каждодневный опыт. В Иркутске двое сотрудников ДПС спасли новорожденного ребенка, который начал задыхаться.

«Ребенка с мамой посадили в служебное транспортное средство, доложили на дежурную часть, включили проблесковые маячки и в сопровождении со звуковыми сигналами последовали в Ивано-Матренинскую больницу», — подчеркнул инспектор ДПС Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» Иван Кулик.

В День сотрудника органов внутренних дел награждают тех, кому пришлось труднее всего. Полицейские, раненые во время командировки в Херсонскую область. На освобожденных территориях они боролись с диверсионными группами и раскрывали тяжкие преступления.

«Встанете в строй, продолжите службу. Хоть у нас служба трудная, но крайне необходимая — для населения, для наших сограждан», — заявил Колокольцев.

И сами граждане это хорошо понимают. Что подтверждают результаты последнего опроса ВЦИОМ. Сотрудникам полиции своего региона сейчас доверяют 62% россиян. А это самый высокий показатель за последние десять лет.