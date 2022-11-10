Кабмин выделит еще 27,5 миллиарда рублей на выплаты на детей от 8 до 17 лет

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Анна Свотина
Анна Свотина 42

Путин поручил российскому правительству оказывать поддержку регионам по выплатам на детей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко ; 5-tv.ru

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Дополнительные средства пойдут на усиление адресной помощи малоимущим семьям с детьми уже в этом году.

Государство наращивает объемы поддержки семей с детьми, которые имеют низкий уровень дохода. Основная задача выплаты субсидий заключается в нивелировании угрозы бедности для российских семей. В частности, по инициативе президента Владимира Путина с апреля этого года выплачивается пособие на детей от 8 до 17 лет. Это почти пять миллионов несовершеннолетних россиян.

Спустя полгода, Правительство России проанализировало эффективность данной меры и приняло новое решение. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Правительство направит еще 27,5 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты на детей от 8 до 17 лет в текущем году», — проинформировал председатель правительства.

Дополнительные средства из федерального бюджета поступят в регионы уже в этом году. По словам Мишустина, это пособие должно помочь семьям в решении финансовых трудностей.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России увеличены выплаты семьям с детьми и расширены правила использования маткапитала.

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