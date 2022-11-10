Ароматно и аппетитно: рецепт быстрого салата с морепродуктами от шефа Емельяненко

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 36

Что может быть вкуснее нового паназиатского салата приготовленного собственными руками?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha, Андрей Аркуша

«Фантастическая история» — так знаменитый шеф-повар Василий Емельяненко отзывается о новом рецепте салата паназиатской кухни. Данное блюдо обладает насыщенным ароматом и незабываемым вкусом.

Ингредиенты:

Огурец 2 штуки

Креветки 6 штуки

Кальмары 3 штуки

Имбирь 10 граммов

Перец чили 1 штука

Зеленый лук (полпучка)

Масло растительное 150 миллилитров

Арахис 20 граммов

Рисовый уксус 4 чайные ложки

Соевый соус 5 чайных ложек

Устричный соус 4 чайные ложки

Способ приготовления:

Сначала необходимо нарезать огурцы и положить их в целлофановой пакет. Затем туда нарезанный вместе со шкуркой молодой чеснок. По вкусу посолить и посахарить. После в отдельную кастрюлю добавить шкурки от креветок, лавровый лист и по вкусу посолить и поперчить. Доводим содержимое до кипения. Необходимо для бланширования креветок и кальмаров. Креветки необходимо разрезать вдоль. Затем надо погрузить кальмара в кипящую воду на 30-40 секунд. Вскоре отключаем плитку и добавляем креветки в воду на одну минуту. Кальмара режется в форме спагетти.

Для соуса нужно будет нарезать очень мелко очищенный имбирь. Перец нарезаем небольшими колечками. Затем нарезаем лук. В кастрюлю добавляем растительное масло для жарки и раскаляем его. Параллельно нужно обжарить арахис. Затем по вкусу нарезаем чеснок на слайсы. Раскаленное масло заливаем в тарелку к перцу, луку, чесноку и кунжуту. Затем добавляем четыре чайные ложки, пять чайных ложек соевого соуса и четыре чайные ложки устричного соуса. Все это тщательно перемешиваем.

Огурцы кладем в тарелку к креветкам и кальмарам, а к соусу добавляем обжаренный арахис. В самом конце добавляем глюконат-натрия для более четкого вкуса.

Приятного аппетита! До новых вкусных встреч!

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