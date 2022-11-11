Антонов: заявление США о лишении экономики РФ рыночного статуса противоречит логике

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 158

Посол России указал на возмутительную противоречивость выводов американского Минторга. Впрочем, в настоящее время это уже мало кого удивляет.

Антонов: заявление США о лишении экономики РФ рыночного статуса противоречит логике

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Отказ Минторга США признавать экономику России рыночной противоречит логике, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Его слова опубликовали в Telegram-канале диппредставительства.

Отвечая на вопрос журналистов, Антонов отметил положительную динамику действий США после решения об отмене финансовых ограничений в отношении российского посольства. Но вместе с тем он отметил, что эти меры не снимают ответственности за дисбалансы на мировых рынках, к которым ведут многочисленные нелегитимные односторонние барьеры.

«Имею в виду рост цен, нарушения цепочек поставок, проблемы в сфере продовольственной безопасности. В этом же ряду — объявленное сегодня противоречащее логике заявление администрации о лишении России статуса страны с рыночной экономикой», — сказал Антонов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Вашингтон призвал банки продолжать работу с российскими компаниями.

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