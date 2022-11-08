Вашингтон призвал банки продолжать работу с российскими компаниями

По данным источников в Минфине и Госдепе США, руководители страны дают негласные советы по операциям с предприятиями из России, несмотря на протесты Конгресса.

Министерство финансов США и госдепартамент рекомендуют банкам не останавливать операции сотрудничества с некоторыми «стратегическими» компаниями из России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники во властных структурах Штатов.

Упомянутые советы, идущие вразрез с требованиями Конгресса полностью разорвать связи с Москвой, в статье названы «тихими усилиями», направленными на минимизацию негативных последствий антироссийских санкций.

По информации агентства, финансовым организациям вроде JPMorgan и Citigroup рекомендуют продолжать оказывать «базовые услуги» — это денежные переводы, конвертация в доллары. Предполагается необходимость сохранить партнерство с компаниями «Газпром», «Уралкалий» и «Фосагро».

«Министерство финансов продолжит проводить встречи для информирования банков об этих карманах допустимых транзакций, особенно в гуманитарной сфере», — сообщил информатор.

Отмечается, что администрация главы США Джо Байдена не раз говорила о возможности направлять финансы в нетронутые санкциями секторы российской экономики. Источники в Белом доме в свою очередь подчеркивают, что данные меры необходимы во избежание глобальной экономической катастрофы. Дабы соблюсти баланс — и «отказать президенту Владимиру Путину в деньгах», и сдержать «более масштабные потрясения».

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