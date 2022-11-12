Политолог назвал третий «сейсмический разлом», который может привести к мировой войне

Американские эксперты отметили, что Россия спровоцировала не только свое отделение от всех остальных государств, но и запустила обособление Запада.

Новые союзы на мировой арене и разрывы старых связей между странами на фоне российской спецоперации на Украине могут привести к глобальной войне. Однако этот процесс одновременно говорит и о переходе к системе многополярного мира, чего и добивается РФ. Так прокомментировал статью The Nation о «сейсмических разломах» в отношениях государств политолог Антон Бредихин в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

Журналист Джит Хир в своем материале подчеркнул, что Москва спровоцировала не только свое отделение от всего мира, но и запустила обособление Запада. Некоторые государства выходят из-под влияния США и НАТО, предпочитая сотрудничество с Россией, отказываясь признавать ее «агрессию». Высокомерный Вашингтон потерял глобальный Юг, сделав украинский конфликт первостепенным в повестке, обозначив его вопросом жизни и смерти.

«Первый — это очевидный разрыв между Россией и странами НАТО, которые активно вооружают Украину. Второй — более тонкий, но не менее реальный. Это ширящийся раскол между Западом и остальным миром», — заявил автор.

Бредихин полагает, что упомянутых разломов не два, а как минимум четыре. К вышеперечисленным двум он добавил восточный, там главные фигуры — конфликтующие Тайвань и Китай, а также и африканский. Последний пока неочевиден, но имеет значительные перспективы. Страны Африки уклоняются от западного влияния и переходят на сторону союзных России и Китая. В ближайшем будущем мир еще заговорит об этом процессе, уверен политолог.

«Восточный разлом силен потому что там противостояние России и Китая против блока англосаксонского, в который входят Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия. Это, конечно, большой вызов, тем более в условиях ситуации на Тайване. Идет разлом на Ближнем Востоке, и если там Израиль выступает союзником США, то окружающие его арабские страны наоборот традиционно близки к России», — сказал эксперт.

По мнению Бредихина, стоит учитывать, что экономический центр находится именно на Востоке, в Китае. Поэтому если он и ждет начала третьей мировой войны, то на Востоке, причем не из-за Украины или не только из-за нее. Восточный разлом опасен по целому ряду совокупных причин, и он может привести к изоляции ряда регионов — таким будет ответ на ослабевающие тенденции глобализации.

«Нам это выгодно, потому что Россия как раз и придерживается позиции, что процессы локализации намного успешнее, чем глобальные. Изменятся центры влияния, это и есть переход к многополярному миру — о чем в принципе и говорит наш лидер (Президент РФ Владимир Путин. - Прим. ред.)», — заключил политолог.

Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля. После очередного обострения конфликта между киевским режимом и отделившимися в 2014 году Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) Москва встала на защиту Донбасса. Так называемый «коллективный Запад» обвинил РФ во «вторжении», начал накачивать Киев оружием и тем самым расширять и углублять противостояние. Несмотря на последовавший экономический кризис, Штаты продолжают призывать партнеров следовать выбранному курсу.

Уверенная в поддержке США и НАТО Украина отказывается от мирного урегулирования и заявляет в намерении вернуть еще и Крым. Тем временем уже четыре освобожденных от националистов региона по результатам референдумов присоединились к России — это ЛНР, ДНР, а также Херсонская и Запорожская области.

Ранее, писал 5-tv.ru, президента Украины Владимира Зеленского застыдили в Twitter из-за вранья про переговоры с РФ.