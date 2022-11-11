Зеленского застыдили в Twitter из-за вранья насчет переговоров с Россией

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 409

Накануне украинский президент заявил, что «не закрывал дверь» для переговоров с Москвой. По факту же дело обстоит совсем иначе.

Зеленского застыдили в Twitter из-за вранья насчет переговоров с Россией

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

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Тема:
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Заявление украинского президента Владимира Зеленского насчет переговоров с Россией вызвало бурю негодования в Twitter. Пользователей сети возмутило вранье политика о готовности вести диалог со страной.

Как оказалось, люди отчетливо помнят предыдущие высказывания лидера Незалежной. Он во всеуслышание заявлял, что не планирует сесть за стол переговоров с действующим президентом страны, а еще законодательно предусмотрел запрет на это. Кроме того, недавно Зеленский заявлял в ультимативной форме, что не приедет на саммит G-20 из-за Владимира Путина. Все это говорит о том, что украинский президент забыл, кода последний раз отвечал за слова.

«В его заявлениях о мирных переговорах абсолютно нет искренности, или, скажем так, силы, стоящие за ним, не намерены вести мирные переговоры с Россией», — написал один из пользователей.

«Он забыл сказать, что США будут продолжать растягивать этот конфликт так долго, как им заблагорассудится, а Зеленский просто еще одна марионетка», — поддержал другой.

«Как он может говорить о мирных переговорах, если позволяет таким, как Борис Джонсон, мешать заключению соглашения с Россией?» — недоумевает третий.

«Зеленский хочет, чтобы мы поверили в то, что у него есть какое-либо право голоса в этом опосредованном конфликте или что ему решать, начинать или не начинать какие-либо мирные переговоры с Россией? Он делает только то, что ему приказывают в Вашингтоне, и они будут продолжать этот конфликт. Стыдно должно быть», — добавил еще один.

Как известно, 11 ноября украинский президент заявил, что «никогда не закрывал двери для переговоров с Москвой», а озвучивал планы вести диалог с «другой Россией», которая «действительно стремится к миру».

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Зеленский в последнем интервью процитировал пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

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